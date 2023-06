La résistance à Casablanca, une histoire riche en enseignements qu'il faut transmettre aux générations actuelles

19/06/2023

Les participants à un colloque organisé samedi dans la capitale économique pour la commémoration de la Journée nationale de la résistance, ont estimé que l'histoire de la résistance à Casablanca est riche en valeurs de patriotisme et de sacrifice qui doivent être transmises aux générations actuelles, pour la défense de la patrie.



Organisée par la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche et la Fondation de la Mosquée Hassan II à Casablanca, la rencontre a permis de faire la lumière sur les valeurs de patriotisme, de sacrifice, et d'anticipation de l'avenir.



A cette occasion, le conservateur de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, Bouchaïb Fekar, a souligné l'importance de ne pas occulter ces valeurs et la nécessité de les transmettre aux jeunes, notant que le colloque sur l'histoire de la résistance à Casablanca a été l'occasion d'évaluer les contributions des historiens à cette histoire, ainsi que leur apport à l'histoire du mouvement national de manière générale.



Il a affirmé que ce colloque vise à servir la recherche scientifique, la culture et la réflexion fondée sur la conviction que la ville de Casablanca doit être à égalité entre la dimension économique et les dimensions culturelles et spirituelles.



De son côté, Abdelkrim Zerktouni, président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, a estimé que le débat sur l'histoire de la résistance, qui constitue une étape centrale dans les efforts de préservation de la mémoire vivante, revêt des significations libératrices qui s'étendent dans le temps afin d’en tirer des leçons et des enseignements.



Dans ce sillage, il a fait savoir que le bilan des réalisations scientifiques concernant les travaux sur l'histoire de la résistance à Casablanca peut servir de point d'entrée pour élargir les domaines de recherche et ouvrir de nouvelles perspectives aux chercheurs pour des projets prometteurs.



Pour sa part, le chercheur Noureddine Ferdi a estimé que la résistance est un flux de valeurs pour la commémoration, soulignant que la mise en lumière de l'esprit de résistance dans le cœur des jeunes est nécessaire pour survivre dans un monde en constante évolution.

Quant au chercheur Mohammed Maarouf Dafali, il a exprimé l'importance de préserver ces valeurs liées au patriotisme, au sacrifice et à la vision d'avenir, notant que la poursuite de la recherche scientifique sur cette résistance complétera le tableau.



A cette occasion, une vidéo a été présentée sur la résistance à Casablanca, mettant l'accent sur les luttes du martyr Mohamed Zerktouni et les cellules qui étaient actives sur le terrain.

Une exposition de photos des martyrs de l'indépendance a également été organisée à la médiathèque de la Mosquée Hassan II.