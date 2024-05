La réglementation et les vertus du cannabis médicinal au centre d'une rencontre à Casablanca

20/05/2024

La réglementation du cannabis au Maroc et ses vertus médicinales ont été au centre d'une rencontre, organisée vendredi à Casablanca par la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP).



A cette occasion, le président de la FMIIP, Mohamed El Bouhmadi, a mis en avant les grandes avancées réalisées par le Royaume en matière de réglementation du cannabis à usage médical et industriel, rappelant, notamment, la mise en place d’un cadre légal et la création de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC).



"Le Maroc a autorisé la culture, la transformation et la vente de cannabis sous licence, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour l’industrie pharmaceutique et l’agriculture", a indiqué M. El Bouhmadi, notant que le droit international a évolué ces dernières années en faveur de la légalisation de cette plante à des fins pharmaceutiques et industrielles.



La réglementation de ces filières constitue une véritable opportunité pour le développement des investissements autour de cette activité et l’amélioration des conditions de vie de la population engagée dans cette culture, a estimé le responsable, ajoutant que la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis est de nature à stimuler l’économie, favoriser la recherche médicale et industrielle et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de développement pour le pays.



Par ailleurs, M. Bouhmadi est revenu sur certaines applications industrielles et médicales du chanvre, notamment en matière d’isolation thermique dans le BTP, outre les applications cosmétologiques et agro-alimentaires à base d’huile de CBD et la production textile écologique et de haute qualité. Il a, dans ce sens, mis en avant les efforts de l’ANRAC, de la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) du ministère de la Santé et de la protection sociale et des professionnels du secteur dans la promotion des usages médicaux et pharmaceutiques du cannabis



Selon le spécialiste, le cannabis médicinal émerge comme un nouvel espoir dans le domaine de la santé, offrant un large éventail de vertus thérapeutiques et apportant une nouvelle dimension à la prise en charge des patients grâce à des solutions alternatives et complémentaires aux traitements conventionnels.



Marquée par la participation du directeur général de l’ANRAC, Mohamed El Guerrouj, cette rencontre, qui vise notamment à contribuer à positionner le Maroc en tant qu’acteur clé dans le domaine des médicaments et produits de santé à base des dérivés du cannabis, a été l’occasion de mettre en lumière les procédures d’enregistrement de ces produits ainsi que le rôle d’accompagnement de la DMP pour soutenir cette filière.