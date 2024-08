La région de Guelmim-Oued Noun aspire à devenir un pôle de compétitivité économique

La région de Guelmim-Oued Noun aspire à devenir un pôle de compétitivité économique, compte tenu de ses grandes ressources naturelles, économiques et humaines, en plus de sa position géographique en tant que pont entre le Nord et le Sud du Royaume.



Ces dernières années, la région a lancé des chantiers structurants visant à renforcer les infrastructures et à offrir des plateformes d'accueil appropriées pour les investisseurs, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l'hydrogène.



Améliorer les infrastructures d'accueil pour accélérer la dynamique économique et l'industrialisation, attirer les investissements dans le domaine des énergies renouvelables et optimiser le climat des affaires, sont parmi les axes les plus marquants du programme de développement régional 2022-2027 et des autres chantiers mis en œuvre par le conseil régional.



Dans ce cadre, la région de Guelmim-Oued Noun a récemment signé une convention-cadre de partenariat d'un montant de 300 millions de dirhams, pour financer la création et le développement de zones d'activités économiques dans les quatre provinces de la région (Guelmim, Assa-Zag, Sidi Ifni et Tan-Tan).



La présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, a affirmé dans un entretien avec la MAP que la région a signé une convention-cadre avec le ministère de l'Industrie et du Commerce en vue de financer la création et le développement de zones d'activités économiques à Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa-Zag, dans le cadre de la justice spatiale.



Mme Bouaida a indiqué que le conseil régional œuvre au renforcement de l'offre économique de la région et de son attractivité, à travers des infrastructures modernes, telles que les aéroports, les ports et le réseau routier, ajoutant que la finalité de tout projet industriel est de créer des opportunités d'emploi pour réduire le chômage et augmenter la valeur ajoutée économique.



Parce que l'offre de santé reste également très importante afin de renforcer l'attractivité économique, la région a noué un partenariat important avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans l’objectif d'équiper les hôpitaux et d’engager des médecins et à travers la réalisation de la faculté de médecine et de pharmacie. Elle a ajouté que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle sont tout aussi des secteurs très importants, car attirer les investissements nécessite, outre les infrastructures, les ressources humaines, deux éléments fondamentaux sur lesquels travaille le conseil régional pour renforcer l'attractivité de la région.



Pour Mme Bouaida, l'ensemble de ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de développement régional 2022-2027, approuvé en juillet 2023 et doté d’une enveloppe budgétaire dépassant 11,6 milliards de dirhams pour la réalisation de plus de 96 projets, parmi lesquels figurent le renforcement des liaisons aériennes, le soutien à l’économie sociale et aux énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert, compte tenu des grandes capacités naturelles, humaines et géographiques de la région qui lui ouvrent un avenir prometteur dans ce domaine.



Elle a souligné que le développement des énergies renouvelables nécessite le renforcement des infrastructures et des secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation, y compris l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, notant que le programme de développement régional comprend des projets liés aux énergies renouvelables, notamment la création de l'Institut des mines dans la province d'Assa, dont les travaux ont été lancés la semaine dernière à l'occasion de la commémoration du 25ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône, outre la cité des métiers et des compétences en construction à Guelmim, les instituts de formation professionnelle à Tan-Tan et l'Ecole des sciences appliquées à Sidi Ifni.



Mme Bouaida a relevé qu’outre les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, une grande importance sera également accordée par le conseil régional aux secteurs de la pêche et de l’agriculture.