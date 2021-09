La région de Béni Mellal-Khénifra dotée de 65 centres de vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans

19/09/2021

Le nombre des centres de vaccination dédiés aux élèves de la tranche d'âge 12-17 ans dans la région Béni Mellal-Khénifra a été porté à 65, selon les données de l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF).



Un total de 28 centres fixes de vaccination ont été aménagés au sein de plusieurs établissements d’enseignement couvrant les cinq provinces de la région de Béni Mellal-Khénifra, au lancement de l'opération de vaccination de cette tranche d'âge le 31 août dernier.



Aujourd'hui, ce nombre a été porté à 65 centres en vue d'accélérer l'opération de vaccination de près de 220.000 élèves âgés entre 12-17 ans au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra.



Dans le détail, l’opération de vaccination de 49.595 élèves âgés de 12 à 17 ans relevant de la direction provinciale de l’éducation nationale à Béni Mellal se déroule dans 20 centres de vaccination.



A Fkih Ben Salah, 11 centres de vaccination ont été aménagés pour la vaccination d’un total de 41.322 élèves dont l’âge varie entre 12 et 17 ans, contre 14 centres à Azilal où quelque 49.148 élèves seront vaccinés.



Khouribga compte 11 centres de vaccination destinés à la vaccination de 47.797 élèves alors que Khénifra verra la vaccination de 31.907 élèves de la tranche d’âge 12-17 ans au sein de neuf centres de vaccination. L’opération de vaccination des élèves âgés entre 12 et 17 ans est déployée en coordination avec les responsables du secteur de la Santé sous la supervision des autorités territoriales, sous le signe "Pour une rentrée scolaire réussie et sans risque".