La réforme stratégique du Code de la famille reflète l'évolution de la société marocaine

07/02/2025

La réforme du Code de la famille, engagée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, revêt une dimension “hautement stratégique” qui reflète l’évolution socioéconomique et culturelle de la société marocaine, a souligné Myriem Noussairi, responsable à l'instance ONU-Femmes.



“Le processus de réforme du Code de la famille, initié par Sa Majesté le Roi, est hautement stratégique non seulement pour le Maroc mais aussi pour le monde arabe”, a relevé la responsable onusienne dans une déclaration à la MAP. Elle a noté que cette initiative met en évidence l’évolution de la dynamique familiale marocaine et la nécessité d’adapter les cadres juridiques et les politiques avec la nouvelle réalité, en gardant à l’esprit le rôle majeur des femmes dans les sphères publique et privée.



Après avoir souligné l’importance de cette réforme pour le renforcement des droits des femmes et la promotion de l’égalité hommes-femmes, Mme Noussairi a fait observer que cette démarche met l’accent aussi sur “l’intérêt supérieur” des enfants, ainsi que sur des responsabilités familiales “partagées et équilibrées”.



Elle a, par ailleurs, mis en avant l’approche consultative adoptée dans ce processus, estimant que l’implication active de la société civile, notamment les organisations des droits des femmes, dénote un engagement au plus haut niveau pour instaurer un cadre inclusif et participatif.



Cette approche “garantit que les réformes bénéficieront d’un large soutien sociétal” et balisent la voie pour un changement durable, a-t-elle dit, faisant part du soutien d’ONU-Femmes aux efforts visant à promouvoir les droits des femmes et de l’égalité dans le cadre de la cohésion sociale et la structure de la famille. “ONU-Femmes considère ces efforts comme des étapes fortes et positives vers une société plus équitable”, a-t-elle conclu.