La récupération de Sidi Ifni, une page lumineuse dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume

01/07/2025

Le peuple marocain, et à sa tête la famille des anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, ont commémoré lundi le 56e anniversaire de la récupération de la ville de Sidi Ifni, l'une des pages lumineuses dans le processus de la lutte héroïque pour l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc.



En effet, le 30 juin 1969, les forces d’occupation étrangère ont été contraintes de rétrocéder cette partie du Royaume, après des combats héroïques menés en vue de défendre la patrie et préserver son unité.



A cette occasion, le Haut-Commissariat aux anciens combattants et anciens membres de l’Armée de libération (HCAR) a rappelé les soulèvements populaires dans l’Atlas, le Rif et toutes les régions du Maroc après l’imposition au Royaume du traité du protectorat le 30 mars 1912, soulignant la revendication légitime du peuple marocain pour la liberté et l’indépendance.



A l’instar des autres régions, les tribus d’Aït Baâmrane ont fait preuve d’un esprit de bravoure exemplaire, s’opposant courageusement aux tentatives d’expansion étrangère, livrant des batailles héroïques pour défendre l’unité du Maroc et ses valeurs sacrées, indique le HCAR dans un communiqué.



Les habitants de cette région ont également approvisionné la résistance armée du Nord en armes et munitions contribuant ainsi à l’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple, ajoute-t-il.



La ville de Sidi Ifni a joué un rôle majeur dans la lutte pour la libération nationale et l’intégrité territoriale, renforçant les cellules et les organisations de la résistance avec des combattants intrépides qui se sont distingués dans les combats contre les forces coloniales, formant et encadrant de nombreux héros prêts à sacrifier leur vie pour la liberté et l’unité du Royaume.



Le communiqué met en avant dans ce sens la forte contribution des tribus d’Aït Baâmrane au lancement victorieux de l’Armée de libération dans les provinces du Sud en 1956 pour parachever l’indépendance et libérer les territoires occupés par l’Espagne.



Ces mêmes tribus ont aussi joué un rôle marquant dans le soulèvement historique du 23 novembre 1957, dont la presse internationale s’est fait l’écho à l’époque, saluant le courage et la détermination des combattants face à l’occupant.



Les habitants de cette région se sont distingués par leur présence constante dans toutes les étapes de la lutte menée par le peuple marocain, sous la conduite du Trône Alaouite, pour le parachèvement du processus de libération du pays, lancé par Feu SM Mohammed V dans Son discours de Mhamid El Ghizlane le 25 février 1958, lit-on dans le communiqué.



"Nous proclamons solennellement que Nous poursuivrons Notre action pour le retour de Notre Sahara dans le cadre du respect de Nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants", avait notamment indiqué le regretté Souverain.



A cet égard, la même source met l'accent sur les différentes batailles menées par les résistants telles que celles de Tabelkoukt, Bizri, Bourssas, Tighza, et Sidi Ifni, infligeant de lourdes pertes à l’occupant malgré la modestie de leurs moyens. Les combattants d’Aït Baâmrane avaient encerclé les forces espagnoles, ne leur laissant aucun répit, jusqu’à ce que celles-ci fassent appel aux troupes françaises pour briser le siège, comme lors de la guerre du Rif après la bataille d’Anoual.



L’opération "Ecouvillon" déboucha sur des négociations aboutissant à la récupération de Tarfaya en 1958, puis de Sidi Ifni le 30 juin 1969.

Dans ce contexte, le communiqué rappelle la teneur du discours de Feu SM Hassan II lors de Sa visite historique à Sidi Ifni le 18 juin 1972.



La libération de Sidi Ifni fut le prélude au grand élan pour la poursuite des efforts du Royaume pour la récupération des autres parties du territoire national encore sous le joug du colonialisme, lesquels ont été couronnés par la glorieuse Marche Verte du 6 novembre 1975, illustrant le génie de Feu SM Hassan II et suscitant l’admiration du monde entier pour son caractère pacifique et civilisationnel.



La libération totale du Sahara marocain fut ainsi consacrée le 28 février 1976 avec le départ du dernier soldat espagnol et l’élévation du drapeau marocain sur Laâyoune marquant la fin du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume de Tanger à Lagouira.



Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc poursuit son processus de construction d’un Etat de droit, de développement global, durable et inclusif de ses provinces du Sud, pour en faire des pôles de développement régionaux et une locomotive de progrès tous azimuts en poursuivant le lancement des projets dans le cadre du nouveau modèle de développement.



Il s’agit également de renforcer le chantier de la régionalisation élargie et avancée, voulue par Sa Majesté le Roi, en tant que saut qualitatif dans le processus de la démocratie territoriale, dans la perspective de faire des provinces du Sud un modèle réussi de régionalisation avancée.



Le but étant de permettre à ces provinces d’exercer de larges compétences et de renforcer leur gestion démocratique des affaires locales, dans le cadre d’un processus démocratique sain et créatif assurant leur rayonnement en tant que pôle économique national et trait d’union entre le Maroc et les pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’entre les pays du Nord et du Sud.



En célébrant cet anniversaire glorieux, dont la portée nationale, symbolique et historique fait la fierté de tous les Marocains, la famille des anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération se remémore les épopées du combat national pour la liberté, l’indépendance et l’unité, réaffirmant son attachement indéfectible à la préservation de l’intégrité territoriale du pays.



En commémorant le 56ème anniversaire de la récupération de Sidi Ifni, la famille de la résistance et de l’Armée de libération fait part aussi de la détermination de ses membres à consentir tous les sacrifices pour préserver la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour défendre les acquis nationaux.



Elle réaffirme également son attachement à l’initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine qui jouit du consensus de l'ensemble du peuple marocain, de ses forces politiques, syndicales et associatives, se félicitant du soutien grandissant apporté par la communauté internationale à ce plan, considéré comme une solution démocratique et réaliste pour mettre un terme au conflit régional artificiel autour du Sahara marocain.



A cette occasion, le HCAR a prévu, lundi, une série d’activités à travers le territoire national comprenant notamment des meetings, des hommages à plusieurs anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, en plus de la remise d'aides financières au profit des ayants droit.