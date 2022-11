La reconnaissance de la suprématie des conventions et traités internationaux suppose le renouvellement du Code pénal et du statut de la famille, entre autres

Réunion du Secrétariat national de l’OFI, sous la présidence du Premier secrétaire de l’USFP

11/11/2022

L'allocution d’orientation du Premier secrétaire a mis l’accent sur la nécessité dorénavant d’un déploiement compétitif de la femme dans les circonscriptions locales et législatives au lieu de se contenter de la procédure du « quota »

L’Union socialiste des forces populaires est disposée à soulever toutes les affaires épineuses relatant les souffrances et les aspirations des femmes, de manière à traduire les engagements du Maroc en matière de droits de l’Homme et à présenter les alternatives plausibles

Driss Lachguar : Le réel enjeu ne se limite pas désormais à une note de plaidoirie réservée uniquement à l’organisation (OFI) mais il s’agit d’un mémorandum politique qui aille, au-delà de la revendication de la révision

Lors de la première réunion tenue par le Secrétariat national de l’Organisation des femmes ittihadies (OFI), samedi 5 novembre courant, sous la présidence du Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, ce dernier a réitéré son soutien aux issues du VIIIe Congrès national des femmes ittihadies et à la démarche d’action adoptée par le Secrétariat national des femmes ittihadies.Le Premier secrétaire du parti des forces populaires, dans une allocution d’orientation, en guise de feuille de route pour l’action de l’intérieur du Secrétariat national de l’organisation, a mis l’accent sur la nécessité dorénavant d’un déploiement compétitif de la femme dans les circonscriptions locales et législatives au lieu de se contenter de la procédure du « quota » «comme seule garantie de sa représentativité au sein des conseils élus», d’autant plus que «le quota» n’est pas toujours une pratique équitable», a-t-il relevé.Il a rappelé, par ailleurs, le rôle qui incombe à l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis quant à la préparation assidue de la société aux nouvelles donnes sociétales, à même de garantir l’émergence d’une action féminine efficiente et effective depuis les conseils élus. «Cela ne peut se réaliser sans la préparation de toutes les conditions tant subjectives qu’objectives au niveau partisan mais aussi politique de manière à assurer une plus grande représentativité féminine et un plus grand accès de la femme marocaine aux postes de responsabilité», a-t-il souligné, estimant que c’est, là, la plus grande sollicitude que l’on pourrait traduire pour le pays en perspective du renforcement de la place des femmes au titre des prochaines échéances de 2026.Driss Lachguar a, là-dessus, mis en avant que les femmes ittihadies ont, toujours et tout au long de l’histoire politique du pays, été porteuses de projets et qu’aujourd’hui, elles sont porteuses d’un véritable projet (2023) en ce qui concerne tous les droits des femmes à différents niveaux dans le cadre juridique national.Pour le dirigeant ittihadi, le processus de la reconnaissance claire et concrète de la suprématie des conventions et traités internationaux des droits de l’Homme suppose la nécessité d’un renouvellement du Code pénal, du statut de la famille et d’autres lois et règles référentielles et circonstanciées et la poursuite de l’entreprise d’édification des fondements de l’Etat social visant à réduire les disparités entre les classes et les régions et entre les deux genres. Et cela, a-t-il pris le soin de préciser, ne doit pas exclure d’autres points de vue mais œuvrer à ancrer le principe d’une société de différences et de pluralisme. «C’est, là, la forme optimale de la gestion des différences et de l’organisation de la coexistence dans ce domaine qui continue d’exclure les femmes et de limiter leur libre mouvement dans ses différents espaces», a-t-il mis en évidence.D’autre part, le Premier secrétaire a poursuivi en affirmant que le facteur temps a dépassé toutes les notes émises par le passé qui se focalisaient seulement sur l’élargissement de la représentativité politique des femmes et que le réel enjeu ne se limite pas désormais à une note de plaidoirie réservée uniquement à l’organisation (OFI) mais qu’il s’agit d’un mémorandum politique qui aille, au-delà de la revendication de la révision, au changement radical de toutes les lois ségrégationnistes qui entravent la participation de la femme et ne lui assurent pas l’intégralité de ses droits ni lui garantissent une vie pleinement digne.Driss Lachguar a, en outre, mis l’accent sur la pertinence de l’action de l’USFP, bien que s’activant dans l’opposition, aux côtés du gouvernement, dans la perspective d’un changement radical en faveur des femmes étant établi que ce même gouvernement a toujours avancé s’appuyer sur les valeurs du progrès et de la modernité au profit de la femme, notamment à la suite des Hautes orientations Royales édictées dernièrement ouvrant la voie pour toutes les révisions sérieuses et les réformes opportunes.A cet égard, le Premier secrétaire a indiqué que l’Union socialiste des forces populaires est disposée à soulever toutes les affaires épineuses relatant les souffrances et les aspirations des femmes, de manière à traduire les engagements du Maroc en matière de droits de l’Homme et à présenter les alternatives plausibles à même de contribuer à l’amélioration de la situation de la femme à travers une véritable plaidoirie en sa faveur et pour la formulation de propositions de lois favorisant son accès à tous les postes de décision dans tous les cadres représentatifs, politiques, professionnels et syndicaux.