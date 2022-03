La recherche scientifique n’en finit pas de se chercher

17/03/2022

Le discours sur la nécessité de développer la recherche scientifique au Maroc ressassé pendant la crise de Covid-19 s’avère une véritable chimère. Le dernier rapport de la Cour des comptes vient de le démontrer. Mauvaise gouvernance, faiblesse des ressources financières, manque de rentabilité, déprédation au sein des doctorants, faible production des articles scientifiques et la liste est longue.



Mauvaise gouvernance et faible rentabilité



Selon le dernier rapport de la Cour des comptes sur ses activités et celles des Cours régionales des comptes au titre des années 2019 et 2020, le processus de structuration de la recherche scientifique entamée depuis 2005 via la création d’équipes de recherche, de laboratoires, de centres et de réseaux de recherche s’est marqué par l’absence d'une vision unifiée, claire et coordonnée au niveau universitaire permettant d'identifier les priorités de la recherche scientifique en cohérence avec la stratégie nationale afin qu'elle puisse être formulée sous forme d'un plan d'action dans lequel toutes les structures de recherche scientifique sont impliquées.



Le rapport a constaté également l’absence d’inventaire détaillé des différents équipements de recherche scientifique dont dispose l'université, malgré le fait que celle-ci dépense des sommes importantes pour son achat sans parler de l’absence d’une exploitation optimale et conjointe des équipements scientifiques lourds en général, notamment ceux du Centre d'innovation et de transfert technologique et du Pôle de compétences, par des enseignants-chercheurs universitaires.



Les juges de la Cour des comptes ont aussi observé que la production scientifique dans les universités demeure faible au vu du nombre d'articles publiés et de projets de recherche, rapporté au nombre d'équipes, de laboratoires et de centres de recherche, au nombre d'enseignants-chercheurs et d'équipements scientifiques, et au nombre d'étudiants chercheurs doctorants.



« Bien que les universités aient enregistré un nombre important de publications scientifiques, le taux de publication dans des revues à comité de lecture reste faible. Le nombre de brevets reste également faible et leur valorisation est médiocre.



D'autre part, il a été constaté que les études dans le cycle doctoral n’aboutissent pas pour un grand nombre de doctorants puisque le pourcentage de déperdition au niveau du cycle doctoral atteint 70% auprès des étudiants inscrits, alors que seulement 25% d'étudiants arrivent à finir leur doctorat au bout d’au moins 5 ans », précise le rapport. Et d’expliquer : « Une situation due, selon le ministère de tutelle, au facteur économique qui pousse les étudiants inscrits au doctorat à abandonner leurs études doctorales et à saisir les meilleures opportunités dès qu’elles se présentent ».



En outre, le document a observé l’inexistence de procédures de suivi des activités des différentes structures de recherche scientifique depuis la date de leur adoption jusqu'à l'évaluation de leurs réalisations.



Des crédits médiocres



S’agissant du financement de la recherche scientifique au Maroc, le document de la Cour des comptes a indiqué que les universités dépendent de deux sources de financement pour la recherche scientifique et le développement technologique, à savoir le budget propre de l'université et le Fonds national d'appui à la recherche scientifique et au développement technologique.



Cependant, le même document avance que les crédits pour la recherche scientifique dans le budget des universités ont diminué après la phase du « Programme d'urgence », et pendant la période 2015-2018, puisque le taux de subvention pour la recherche scientifique n'a pas dépassé 5% du total des subventions allouées aux universités. Alors que l'année 2019 a vu une augmentation significative de cette subvention, atteignant 7%.



Le rapport a observé, en outre, que la délégation de décaissement de crédits alloués à la recherche scientifique aux responsables des institutions universitaires n’a pas été accompagnée par le suivi des activités des différentes structures de recherche scientifique des institutions universitaires, afin d'évaluer leurs réalisations et résultats obtenus et de mesurer l’utilisation de manière optimale des ressources financières et des équipements scientifiques mis à leur disposition.



Des lacunes qui ont persisté malgré les financements importants alloués par le Fonds national d'appui à la recherche scientifique et au développement technologique. En effet, le Fonds a pour mission d'encourager et de relancer les programmes de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique, d'organiser et d'évaluer les activités de recherche scientifique.



Au cours de la période 2009-2018, le Fonds a alloué un total de 562 millions de dirhams, dont un montant de 470 millions de dirhams a été effectivement accordé aux maîtres d'ouvrage et au reste des bénéficiaires, soit 83% des montants alloués au programme pour la relance de la recherche et du développement dans le domaine des communications, des technologies de l'information et de la communication et le programme ARIMNET, le programme ERANETMED et une série de projets dans des champs prioritaires dans le domaine de la recherche scientifique, du développement technologique, des bourses d'excellence, de la participation à des plateformes scientifiques internationales et de la préparation des villes de l'innovation…



Pourtant, la mise en œuvre de ces projets a connu de nombreuses lacunes. D’abord, la sous-évaluation des résultats de la recherche scientifique. En fait et bien que toutes les conventions de financement et contrats conclus dans le cadre de ces programmes aient stipulé la nécessité de présenter des demandes de dépôt de brevets, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'a pas de vision d’appréciation des résultats de la recherche et ne dispose pas de mécanismes et de procédures de suivi de valorisation des brevets ou de tout autre élément de propriété intellectuelle résultant de ces projets.



« Dans ce contexte, nous mentionnons, par exemple, le Programme de revitalisation de la recherche et du développement dans le domaine des communications et des technologies de l'information, dont l'objectif principal était de promouvoir des projets de recherche débouchant sur des applications et des innovations pouvant être exploitées et commercialisées par les télécommunications des opérateurs de réseau, et le programme de projets dans les domaines prioritaires de la recherche scientifique et du développement technologique.



De plus, un cadre n'a pas été élaboré pour financer ces programmes en complémentarité avec le Programme de financement des Villes de l’innovation, notamment à travers la valorisation de ces derniers, censés inclure des incubateurs pour les jeunes», rappelle ledit document.



Des équipements et fournitures scientifiques mal exploités



Par ailleurs, les juges de la Cour des comptes ont noté des pénuries au niveau de l'exploitation conjointe des équipements et fournitures scientifiques. Bien que les contrats de financement stipulent que le matériel peut être collecté et exploité en commun et qu’il devait être placé dans un centre facilement accessible à tous les enseignants-chercheurs, il a été constaté que lesdits équipements restent souvent l'apanage du bénéficiaire du financement du projet et sont difficilement accessibles par d'autres enseignants, chercheurs, ou ayant connaissance de son existence faute de communication.



Hassan Bentaleb

Recherche scientifique au Maroc : le contenu

Quant au contenu, les sciences de la vie occupent plus de la moitié des publications scientifiques dans plusieurs pays (OCDE, 2003). Les sciences physiques occupent le premier rang dans la production scientifique totale. Les sciences sociales représentent une part qui est relativement faible dans les pays de l’Europe. Au Maroc, les recherches en sciences sociales sont moins structurées. Le peu de recherches effectuées sont individuelles et peu visibles, elles portent sur une multiplicité de thèmes à la fois. C’est en 2003, avec le nouveau gouvernement des islamistes, qu’elles commencent à faire partie des systèmes qu’il décide de promouvoir (M. Kleiche, 2007).



Source : Etat des lieux et voies de progression pour la recherche scientifique au Maroc, Essai d’analyse à partir des publications sur le Maroc issues de la base de données CAIRN, Hayat El Adraoui, dans La Revue des sciences de gestion 2016/1 (N° 277), pages 103 à 112

