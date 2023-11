“La question du Sahara marocain, l'histoire et la réalité actuelle” au centre d'une rencontre à Essaouira

20/11/2023

Une conférence-débat autour du thème "La question du Sahara marocain, l'histoire et la réalité actuelle" a été organisée, vendredi à Dar Souiri dans la Cité des Alizés, à l’initiative de l’Association Essaouira-Mogador.



Cette rencontre a été l’occasion pour le chercheur Abdessamad Essabki de faire la lumière sur les derniers développements qu’a connus le dossier de la première cause nationale, tout en rappelant les différentes étapes franchies par cette question, notamment après la présentation par le Royaume en 2007 du plan d'autonomie des provinces du Sud sous souveraineté marocaine.



Le conférencier s’est attardé sur les preuves scientifiques et historiques de la marocanité du Sahara, mettant en avant les efforts et les victoires accumulées par le Royaume sur le plan diplomatique concernant ce dossier, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



En témoigne, a-t-il expliqué, la vague des reconnaissances internationales croissantes de la marocanité du Sahara et l’ouverture par de nombreux pays de leurs consulats dans les provinces du Sud du Royaume.



Le chercheur a, d’autre part, évoqué le Discours adressé par SM le Roi à la Nation à l’occasion du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, soulignant que le Souverain a mis l’accent sur le développement économique et l’investissement dans les provinces du Sud qui sont appelées à jouer un rôle majeur en tant que catalyseur de développement, non seulement au niveau national, mais également à l’échelle régionale et continentale.



De son côté Ahmed Harrouz, membre de l’Association Essaouira-Mogador, a indiqué que cette conférence intervient dans le cadre des activités et rencontres organisées par ladite association autour de diverses thématiques et sujets d’actualité.



L’objectif est de fournir à l’assistance des faits historiques et des données précises sur la marocanité du Sahara, a expliqué M. Harrouz dans une déclaration à la MAP.