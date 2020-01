La qualification n’est pas encore acquise pour Manchester United

06/01/2020 Libé

Deux pensionnaires de Premier League, Brighton et Aston Villa, ont pris la porte dès le 3e tour de Coupe d'Angleterre samedi pour leur entrée en lice et Manchester United n'a pu faire mieux qu'un nul contre Wolverhampton (0-0) qui l'oblige à disputer un match d'appui dans un calendrier déjà infernal.

Le choc samedi entre Wolverhampton et Manchester United a débouché sur un triste 0-0, qui oblige les deux formations à se rencontrer de nouveau pour se départager, cette fois à Old Trafford.

Un "replay" qui n'arrange aucune équipe, particulièrement les Red Devils, dont le calendrier est surchargé avec la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et la course au Top 4 en Premier League.

Manchester United a débuté sans une partie de ses cadres, notamment Martial et Rashford, malgré la possibilité de sauver sa saison moyenne avec la FA Cup.

Et les hommes d'Ole Gunnar Solskjær n'ont pas cadré un seul tir et montré un visage assez similaire à celui de mercredi dernier à Arsenal (défaite 2-0).

Ils devront montrer autre chose mardi, en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue face à Manchester City qui a fait le métier (4-1) contre Port Vale (D4) samedi notamment grâce à un but de Sergio Agüero, son 15e cette saison avec les Citizens.

Ce n'est pas l'exploit de l'année, mais c'est une performance importante pour Fulham, vainqueur 2-1 d'Aston Villa.

L'actuel 5e de Championship (D2) avait besoin de battre une formation de l'élite - même sans ses meilleurs joueurs - pour se donner un boost de confiance.

Le club de l'ouest-londonien s'est logiquement qualifié notamment grâce à une frappe splendide en pleine lucarne d'Anthony Knockaert (54e, 1-0). L'égalisation d'Aston Villa par El Ghazi (63e) n'a été qu'une péripétie, Harry Arter donnant un avantage définitif à Fulham dix minutes plus tard, grâce à un tir lointain dans la même lucarne (74e, 2-1).

Demi-finaliste de la FA Cup la saison dernière, Brighton a aussi subi une défaite surprise face à Sheffield Wednesday à domicile (0-1).

Les visiteurs ont marqué peu après l'heure de jeu par Adam Reach (0-1) et auraient même pu creuser l'écart en fin de match.

Finaliste de la dernière édition de la FA Cup, Watford a fait vivre l'un des pires après-midi à ses supporters en gâchant trois buts d'avance face aux Tranmere Rovers (3-3), actuellement relégables en League One (D3).

Les joueurs de Nigel Pearson croyaient avoir obtenu leur qualification dès la 34e minute de jeu, quand Roberto Pereyra a inscrit le troisième but de son équipe, après ceux de Ayotomiwa Dele-Bashiru (12e) et Nathaniel Chalobah (14e).

Les Hornets menaient même de trois buts à encore vingt-cinq minutes du coup de sifflet final. Ils se sont pourtant inexplicablement effondrés, en encaissant trois buts de Connor Jennings (65e), Emmanuel Monthe (78e) et Paul Mullin sur penalty (87e).

Les Londoniens, actuels relégables en Premier League, devront donc se déplacer pour un "replay" chez les Rovers, dans la banlieue de Liverpool.

Newcastle est également poussé au "replay" après son score de parité sur le terrain de la formation de League One (D3) Rochdale (1-1)

Aucun souci en revanche pour Leicester face à Wigan (2-0).

La suite de ce troisième tour de la Coupe d'Angleterre devait avoir lieu dimanche, avec notamment le derby Liverpool-Everton.