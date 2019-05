La publication des livres en hausse au Maroc

03/05/2019

L'année 2018 a connu une hausse importante de la publication du livre au Maroc, à travers la publication de 6.000 titres, a indiqué le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, lors d'une réunion avec les membres de la Commission d'aide à l’édition et au livre, présidée par Abderrahman Tenkoul.

Cité dans un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication, M.Laaraj a précisé que ce chiffre a connu une hausse de 50% par rapport à 2014, et ce d'après le Dépôt légal, entité de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, estimant que cette hausse renseigne sur la dynamique positive du secteur du livre, de l’édition et de la lecture au Maroc.

A cette occasion, Mohamed Laaraj a rappelé que son département ambitionne, à travers son programme de soutien à l’édition et au livre, de mettre en place une véritable industrie de la culture, ajoute le document, notant, à cet égard, que le ministre a insisté sur la nécessité d’examiner les projets éligibles selon les critères de la qualité et du mérite et de renforcer les champs qui connaissent une production réduite.

Le nombre de projets éligibles pour cette session de 2019 a atteint 782, dont 379 pour le secteur du livre et de l’édition, 149 relatifs à la participation aux salons internationaux du livre, 79 portant sur la sensibilisation à la lecture, 45 pour la création, modernisation et animation des librairies, 125 pour l’édition des revues culturelles et 5 projets pour la participation aux résidences d’auteurs, conclut le communiqué.