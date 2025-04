La promotion de la santé maternelle et infantile au centre d'une rencontre à Larache

20/04/2025

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Larache a tenu, jeudi, une réunion de travail consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment ceux liés à la promotion de la santé maternelle et infantile.



S'exprimant lors de cette réunion, qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province de Larache, des présidents des conseils provincial et communal de Larache, des présidents des comités locaux de développement humain (CLDH), et des membres du CPDH, le gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, a souligné que cette rencontre coïncide avec les activités de la campagne nationale de sensibilisation sur l'importance du suivi et des soins prénatals, qui se tient du 7 avril au 8 mai.



Le gouverneur a indiqué que cette campagne vise à promouvoir le dialogue entre les membres de la société en vue d'instaurer des comportements positifs et de bonnes pratiques en matière de santé et de nutrition maternelles et infantiles, abordant les efforts consentis, à l'échelle provinciale, pour améliorer les indicateurs de développement dans le domaine de la santé, qui visent notamment à relever les défis posés pour favoriser l’accès de la population aux services de santé de base.



Il a rappelé que l'INDH, à travers son quatrième programme d'impulsion du capital humain des générations montantes, a redoublé ses efforts, au niveau provincial, en matière de promotion de la santé maternelle et infantile et de développement de la petite enfance, soulignant que le nombre de bénéficiaires des projets de l'initiative dans ce domaine, qui ont nécessité une enveloppe d'environ 10 millions de dirhams (MDH), a atteint plus de 145.000 femmes et 100.000 enfants.



Parmi ces projets, a-t-il enchainé, figurent la création d'un centre de santé de premier niveau à Ksar El Kébir, l'aménagement et l'équipement des centres de santé ruraux en matériel médical, ainsi que l'équipement des maisons de maternité et d'accouchement en raison de leur importance dans le suivi de la grossesse et de l'état de santé des femmes et de leurs enfants, en plus de l'organisation de campagnes de sensibilisation.



Cette réunion a été également l'occasion de présenter le bilan du programme d’action au titre de l'année 2024, qui comprenait 116 projets, dont 98 ont été achevés et 18 en cours de réalisation, pour un coût global de 39,76 MDH, dont 34,24 MDH comme contribution de l'INDH.



Elle a été marquée également par l'examen et l'approbation du programme d’action pour 2025, qui a été élaboré selon une approche participative, qui a instauré les bases de l'implication de toutes les parties prenantes et partenaires dans la détermination et la classification des besoins et des priorités identifiés dans l’évaluation participative menée par les CLDH.



Ce programme comprend 132 projets, pour un coût total estimé à près de 40,17 MDH, dont la contribution de l'INDH s'élève à environ 36,62 MDH.



Les projets programmés se répartissent sur le programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, le programme d’amélioration du revenus et d’inclusion économique des jeunes et le programme d'impulsion du capital humain des générations montantes.



A l'issue de cette réunion, le gouverneur a procédé à la remise d'une ambulance au profit de la Maison de maternité de Beni Arous et d'un bus de transport scolaire au Centre Al Nour pour les enfants en situation de handicap à la commune de Souk Tolba.