La promotion de la langue et de la culture amazighes en débat à Rabat

31/07/2025

Une rencontre scientifique organisée, mardi à Rabat, à l'initiative de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a mis en lumière les progrès réalisés en matière de promotion de la langue et de la culture amazighes.



Tenue dans le cadre de la commémoration du 26e anniversaire de la Fête du Trône, cette rencontre a été l'occasion de revenir sur les différentes réalisations dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes, dans le cadre du projet national démocratique.



Le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a indiqué que cet événement s'inscrit dans le cadre du projet sociétal, démocratique et moderniste conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à savoir le chantier de l’amazigh en tant que langue, culture et civilisation.



Depuis Son discours du Trône de 2001, le Souverain accorde une attention toute particulière à la langue amazighe, laquelle s'est manifestée notamment à travers le discours Royal à Ajdir, la création de l’IRCAM, l’intégration de l'amazigh dans l'éducation et la formation ainsi que l'officialisation du tifinagh, a rappelé M. Boukous.



Il s’agit également de la création de la huitième chaîne "Tamazight", de l'instauration du Nouvel an amazigh comme fête nationale, outre la constitutionnalisation et l'officialisation de l'Amazigh, a-t-il ajouté.



M. Boukous a indiqué que le décanat de l'Institut et son conseil scientifique ont jugé nécessaire, compte tenu de l'impératif de suivre le processus de l'officialisation de l'amazigh, que cet établissement marque un temps de réflexion, 14 ans après la promulgation de la Constitution qui reconnaît l'amazigh comme langue officielle dans son article 5, et six ans après la promulgation de la loi organique 26-16 fixant les étapes de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.



L'officialisation de l'amazigh est un chantier permanent qui nécessite une évaluation régulière et la mobilisation des efforts de l'Etat et de la société pour garantir son efficacité et sa durabilité, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi.



Pour sa part, le secrétaire général de l'IRCAM, El Houssain El Moujahid, a passé en revue les principales avancées réalisées en matière de langue et de culture amazighes, notamment la mise en place de services d'accueil en langue amazighe pour les visiteurs, l'intégration de cette langue dans la communication et son adoption dans la signalisation routière, la traduction simultanée en amazigh au Parlement ainsi que lors des conférences de presse du porte-parole du gouvernement.



L'Institut a adopté une politique d'ouverture sur son environnement et accumulé une expérience significative dans ce domaine, a-t-il poursuivi, mettant en avant les partenariats conclus par l’IRCAM avec près de 70 associations et institutions.



Lors de cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs chercheurs de l'Institut, les intervenants ont abordé des questions liées à la constitutionnalisation et à l'officialisation de l'amazigh, notamment le bilan de son intégration dans l'enseignement, les médias, la communication et l'informatique.