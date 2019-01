La production oléicole a atteint plus d'un million de tonnes dans la région de Fès-Meknès

22/01/2019

La production oléicole a atteint dans la région Fès-Meknès 1.027.573 tonne au cours de la saison agricole 2017-2018.

La répartition géographique de cette production place la province de Taounate en tête avec 370.028 tonnes, suivie de Taza (198.720 t), El Hajeb (110.180 t), Fès (99.528 t), Meknès (97.699 t), Sefrou (95.385 t), Boulemane (54.046 t) et Ifrane (1987,5 t), indique un bilan de la direction régionale de l’agriculture.

Sur ce total, rapporte la MAP, 808.319 tonnes ont été produits à partir des terres bour, alors que le reste (219.254 t) provient des superficies irriguées, selon la même source, qui fait état d’un rendement de 2,7 tonnes/ha dans les terrains bour et de 5,4 tonnes/ha dans ceux irrigués.

La région de Fès-Meknès compte une superficie oléicole totale estimée à 334.145 ha, dont plus de 294.000 ha bour. Près de 40% de cette superficie se concentre au niveau de la province de Taounate.

La DRA indique que 80% de la production totale des olives au niveau de la région est destinée à la trituration, 13% à l’autoconsommation et 5,6% à la conserverie.

La campagne agricole 2017-2018 a été caractérisée par de ‘’bonnes’’ conditions climatiques, avec une répartition spatiale et temporelle équilibrée de la pluie. La moyenne régionale était de l’ordre de 579,18 mm, soit un surplus de 70% par rapport à la campagne précédente.

La production des olives demeure '’très bonne’’ cette saison, certaines fermes irriguées ayant enregistré une récolte de 12 tonnes/ha, selon Mohamed Essiari, chef de service des filières de la production végétale à la direction régionale de l'agriculture de Fès-Meknès, ajoutant que la région compte plus de 40% de la superficie totale dédiée à cette filière au niveau national.

Le Maroc dispose d’une superficie oléicole de 1.070.000 ha. Selon les dernières statistiques du ministère de l’Agriculture, la production nationale oléicole devrait atteindre 2 millions de tonnes pour la campagne 2018-2019, marquant ainsi une hausse de 28% par rapport à l’année précédente