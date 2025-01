La princesse Kate. 43 bougies et un retour espéré au premier plan

09/01/2025

La populaire princesse Kate fête jeudi son 43e anniversaire, à la saveur particulière après une année marquée par son cancer, dont elle espère avoir tourné la page pour reprendre avec plus d'assiduité son rôle au côté de l'héritier du trône britannique William.Le palais de Kensington n'a pas indiqué où, ni comment la princesse de Galles comptait célébrer l'évènement, qu'elle passe habituellement entourée de ses proches, dans la résidence familiale du Norfolk.Scrutée à chaque apparition publique, connue dans le monde entier, Kate avec sa silhouette mince et ses longs cheveux bruns, fascine. Et la difficile année écoulée n'a pas échappé à la règle.D'abord en raison du mystère ayant entouré sa maladie, que la princesse a révélée dans une vidéo émouvante en mars après des semaines de spéculations, alimentées par son absence et une polémique sur une photo d'elle et de ses enfants qui avait été retouchée.Puis, durant les nombreux mois où Kate est restée discrète, concentrée sur son traitement de chimiothérapie, dont elle a annoncé la fin avec "soulagement" début septembre dans une nouvelle vidéo.Tournée en août, elle y apparaissait dans la campagne accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, George, 11 ans, Charlotte, 9 ans, et Louis, 6 ans, et évoquait en voix off des mois "incroyablement durs" et sa volonté de "continuer à prendre chaque jour comme il vient".Immensément populaire depuis son mariage en 2011 avec William qui a marqué son entrée officielle dans la famille royale, Kate est adorée par la presse, en particulier les puissants tabloïds, qui louent son élégance et son attitude chaleureuse envers le public.Fille d'une hôtesse de l'air et d'un contrôleur aérien ayant fait fortune en montant une entreprise d'articles de fête, elle a rencontré William au début des années 2000 à l'université de St Andrews en Ecosse, où elle a étudié l'histoire de l'art.Ses rares apparitions publiques l'an dernier ont fait la Une des médias britanniques, en particulier sa présence radieuse, fin décembre, au traditionnel concert de chants de Noël que la princesse organise à l'abbaye de Westminster.Elle l'a dédié à tous ceux "qui ont traversé des moments difficiles".Avant cela, elle avait participé à la visite d'Etat de l'émir du Qatar au Royaume-Uni début décembre, assisté en novembre au concert commémoratif annuel en hommage aux soldats britanniques tombés au combat. Elle avait aussi accompagné William en octobre dans la ville de Southport où trois fillettes ont été tuées cet été dans une attaque qui a bouleversé le pays.Elle était auparavant apparue seulement deux fois en public: le 15 juin pour la parade d'anniversaire du roi Charles, au balcon du palais de Buckingham, puis à la finale de Wimbledon début juillet.Le couple princier regarde désormais vers l'avenir et la princesse devrait accroître ses engagements publics, notamment en lien avec les organisations caritatives qu'elle soutient, pour l'éducation et la petite enfance.Un déplacement à l'étranger avec le prince William n'est pas non plus exclu, à en croire ce dernier."J'espère que Catherine en fera un peu plus (de déplacements) l'année prochaine, donc nous aurons peut-être d'autres voyages prévus", a affirmé William lors de sa visite en Afrique du Sud en novembre.La princesse n'a pas fait de visite officielle à l'étranger depuis plus de 14 mois et son voyage en France durant la coupe du monde de rugby.C'est seul que le prince William s'est envolé à l'étranger ces derniers mois, après plusieurs semaines d'un agenda réduit pour rester aux côtés de son épouse lors de son traitement.En novembre, l'héritier du trône avait confié que l'année écoulée, marquée également par le cancer de son père le roi Charles III, avait été "la plus dure" de sa vie.