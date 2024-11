La prévention du diabète requiert une mobilisation collective

19/11/2024

La prévention du diabète requiert une mobilisation collective et une approche multi-partenariale qui fédère l’ensemble des acteurs concernés, a souligné le président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, Jamal Belakhdir.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le professeur Belkhadir a ajouté que la lutte contre le diabète doit être menée sur tous les fronts. "Si la prise en charge des personnes vivant avec le diabète reste du ressort du ministère de la Santé et de la Protection sociale, la prévention dépasse largement son cadre", a-t-il estimé.



Le président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, ONG créée en 1990 et membre de la Fédération internationale du diabète, a souligné que le Maroc a renforcé les moyens financiers et logistiques ainsi que les structures hospitalières destinés à la lutte contre le diabète.



Il a, par ailleurs, évoqué l’augmentation alarmante des cas de diabète à l’échelle mondiale, dont le nombre devrait atteindre 780 millions en 2045 et 135 millions au niveau de la région MENA, selon la Fédération internationale du diabète.



Les personnes diabétiques sont prises en charge par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale dans les établissements de soins de santé primaire. Ces patients bénéficient aussi d’un soutien de la part des associations actives dans ce domaine.



C’est le cas de Houda Jebari, diabétique et bénéficiaire des services de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète.



Grâce à la prise en charge des services de santé compétents et de la Ligue, "j’ai appris à gérer mon alimentation et à surveiller ma glycémie régulièrement. Aujourd’hui, même si le diabète fait partie de ma vie, je me sens plus forte et mieux préparée à relever ce défi quotidien", a-t-elle témoigné.



Cette patiente bénéficie d’un large éventail de prestations, alternant ateliers éducatifs sur la nutrition, conférences et webinaires annuels.



La hausse continue de l’incidence et de la prévalence du diabète est préoccupante, notamment au Maroc. Cette maladie touche plus de 25.000 enfants, plus de 2,7 millions d’adultes, dont 50% ne sont pas diagnostiqués, et plus de 2,2 millions de personnes pré-diabétiques.



La communauté internationale célèbre le 14 novembre la Journée mondiale du diabète, placée cette année sous le thème "Diabète et bien-être", retenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la FID pour la période 2024-2026.



Cette Journée vise à mobiliser les professionnels de la santé, la société civile et tous les partenaires pour la prévention et la lutte contre le diabète et ses complications, en mettant l’accent sur le bien-être dans la prise en charge, afin de permettre à chaque personne vivant avec le diabète de mener une vie épanouie.