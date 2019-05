La presse ittihadie en deuil : Adieu Abdelhamid Bendaoud

01/06/2019

Insoutenable. Insupportable. Trop difficile à admettre. Et pourtant, c’est la triste réalité. Abdelhamid Bendaoud n’est plus. Ainsi donc nous devons nous résigner à ne plus nous imprégner de ton sourire, de ton élégance, de ta classe, de ta culture, de tes écrits, de ta prose, de ta poésie, de ton art, de ton empathie et de ta bonté...

Abdelhamid, nous avons perdu en toi le confrère, l’ami et le frère.

Tes confrères, frères et amis de Libération et Al Ittihad Al Ichtiraki se joignent à toutes les composantes de l’USFP pour s’associer au deuil de ta famille et tes nombreux amis.

Puisse Dieu avoir l’âme de notre cher regretté en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.