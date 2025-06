La presse britannique met en avant l'importante décision du Royaume-Uni de soutenir le plan d'autonomie du Maroc

04/06/2025

Les grands titres de la presse britannique ont largement commenté, lundi, l’importante décision du gouvernement britannique de soutenir le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler le conflit régional créé autour de son intégrité territoriale.



Le Financial Times, journal des milieux d'affaires, voit en la décision britannique «un tournant diplomatique majeur» vers la résolution de ce dossier, précisant que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a fait part dimanche de son soutien au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara, soulignant que le plan, présenté par le Royaume en 2007, est la base la plus crédible, viable et pragmatique pour parvenir à une solution durable.

Les propos de M. Lammy «équivalent à une reconnaissance britannique effective de la souveraineté» du Maroc sur le territoire, soutient le Financial Times.



Le journal relève que l’appui du Royaume-Uni au plan marocain d’autonomie intervient au moment où le Maroc a réussi à réunir un solide soutien international au cours des dernières années.



De son côté, The Guardian a focalisé sur l’engagement du Royaume-Uni, exprimé par M. Lammy, à continuer d'agir sur le plan bilatéral, notamment en matière économique, ainsi que sur les plans régional et international, conformément à cette nouvelle position, afin de soutenir le règlement du différend.



Le Guardian a, d’autre part, fait observer que le Royaume-Uni et le Maroc sont en passe de passer à la vitesse supérieure dans le cadre de leurs efforts visant à renforcer davantage leurs relations de coopération dans tous les domaines.



D’importants accords de coopération touchant à plusieurs domaines ont été signés à l’occasion du déplacement du chef de la diplomatie britannique à Rabat, note le quotidien.



Dans cette même veine, The Independent, un autre grand tirage londonien, a souligné que M. Lammy et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont mis en avant les liens privilégiés qui ont toujours existé entre les deux Royaumes. Ces liens sont en passe de connaître un nouveau bond qualitatif avec la signature dimanche de nouveaux accords de coopération.



Le quotidien The Daily Mail a, pour sa part, souligné que le Royaume-Uni devient le troisième membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à soutenir la position du Maroc, après la France et les États-Unis.



Le Maroc a «massivement investi» dans les provinces du Sud, une région qui s'est transformée en un pôle attrayant pour les entreprises intéressées par les domaines de la pêche, de l'agriculture et les projets d'infrastructure et d’énergie propre, a dit le journal.