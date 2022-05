La présidente de la HACA appelle à contrecarrer la polarisation des opinions publiques sur des questions d’intérêt géostratégique commun

Premier Forum hispano-arabe des médias

19/05/2022

«Pour l’amélioration de la représentation médiatique de l’Autre dans un contexte international, le défi premier est d’éviter que les médias agissent comme un facteur de polarisation des opinions publiques notamment sur des questions d’intérêt géostratégique commun», a déclaré Mme Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle -HACA- lors de sa participation au Forum hispano-arabe des médias, organisé les 17 et 18 mai 2022 à Madrid par le groupe audiovisuel public espagnol RTVE.



Lors des travaux de ce forum inauguré par Ahmed Abo El Gheit, Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, José Manuel Pérez Tornero, président de la RTVE, et Mme. Irene Lozano, directrice de la Maison arabe, la présidente de la HACA a également rappelé que « les vrais enjeux de la promotion de la qualité et de la diversité de la représentation médiatique des pays, des peuples et des sociétés dépassent le simple enjeu de renforcement du soft power et de l’influence de l’une ou l’autre des parties auprès de l’opinion publique ou des milieux d’affaires ».



Le défi réel, a-t-elle estimé, est de réussir à construire la confiance, à promouvoir la connaissance mutuelle et à renforcer la prise de conscience de l’intérêt général partagé pour assurer l’adhésion des opinions publiques et des différents acteurs.



« Cette adhésion tributaire de l’action des médias est nécessaire pour garantir l’engagement et le soutien des citoyens aux efforts et dynamiques de construction d’espaces communs, de prospérité partagée, d’action concertée, de mobilisation continue et d’évaluation participative ». Le lien entre la confiance, la connaissance et l’engagement efficient peut être illustré, a affirmé la présidente de la HACA, à travers plusieurs exemples de défis communs à partager dont notamment la lutte contre le terrorisme, la gestion de la migration ainsi que la réponse au changement climatique et la garantie de la durabilité des ressources naturelles, etc.



En conclusion, Mme Akharbach a rappelé les besoins renouvelés en matière de promotion de la connaissance mutuelle à travers l’initiation d’une nouvelle dynamique d’échanges entre les médias et d’un dialogue véritablement inclusif. Plus ce que jamais a-t-elle déclaré, il est urgent de faire face ensemble et d’une manière solidaire à ce problème de représentation de l’Autre « surtout quand cet Autre est le voisin d’en face, celui avec qui vous partagez la mémoire, l'espace géo-stratégique et la conscience d'une interdépendance des devenirs ».



Lors de ce forum, appelé à devenir un rendez-vous annuel, les participants, venus de plusieurs pays arabes et représentant les médias audiovisuels, les instances de régulation, et les milieux académiques ont rencontré la vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre des Affaires économiques et de la Transformation digitale, Nadia Calviño Santamaría.

Les chefs de délégation ont également été reçus, mercredi 18 mai, en audience au Palais Royal de la Zarzuela par le souverain espagnol le Roi Felipe VI.