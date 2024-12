La présidente de l’Assemblée nationale française réitère le soutien de Paris à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

16/12/2024

La Présidente de l’Assemblée nationale de la République française, Yaël Braun-Pivet, a réitéré, vendredi à Rabat, le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Mme Braun-Pivet, qui s’exprimait à la Chambre des Représentants à l’occasion du séminaire de clôture du jumelage institutionnel Maroc-Union européenne, a affirmé que la France, forte de ses liens historiques, culturels et stratégiques avec le Maroc, "continuera à soutenir le Royaume face à ses enjeux existentiels", comme celui du Sahara.

Elle a ainsi réaffirmé la position de la France qui estime que le présent et l’avenir du Sahara "s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".



L’Assemblée nationale française prendra toute sa part pour accompagner le développement remarquable de ce territoire, aux côtés des opérateurs et entreprises français, a poursuivi Mme Braun-Pivet.



Elle a, dans ce sens, fait savoir qu'une mission parlementaire pourrait se rendre prochainement au Sahara, notamment pour encourager la conclusion de nouveaux partenariats économiques ou culturels, tous au profit des populations locales.