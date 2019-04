La première victoire marocaine sur l’ armée portugaise

Une journée d'étude en commémoration du 478ème anniversaire de la bataille d’Agadir

22/04/2019 Libé

La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Ibn Zohr-Agadir, accueillera, demain courant, une journée d’étude en commémoration du 478ème anniversaire de la bataille d’Agadir,«première victoire marocaine sur l’armée portugaise».



Cette journée est organisée par l’équipe de recherche «Archéologie, patrimoine et développement», relevant de la faculté, en collaboration avec le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération et l’Association marocaine du patrimoine.



Selon une note de présentation de cette rencontre scientifique, initiée avec le soutien du Centre de recherche et des études sur le patrimoine maroco-lusita-nien, relevant du ministère de la Culture, la bataille d’Agadir (14 mars 1541) constitue un fait historique de grande importance, marquant la première victoire des résistants marocains, sous la conduite du Sultan saâdien Mohamed Cheikh, sur l’armée portugaise.



La bataille a permis de chasser définitivement les Portugais du fort de Santa Cruz (Cap Ghir), qu’ils avaient construit en 1505 pour contrôler les voies maritimes et les ressources agricoles et minérales de

la région, poursuivent les organisateurs.



Cet événement historique a ouvert la voie à d’autres succès militaires contre la puissance portugaise qui a dû abandonner progressivement ses places fortes sur le littoral marocain. Un processus qui a été couronné par la victoire de Oued El Makhazine, qui a mis fin définitivement à la présence portugaise au Maroc.



Cette journée d’étude est une occasion pour mettre la lumière sur le rôle héroïque joué par la kasbah d’Agadir N’Ighir, plus connue sous le nom d’Agadir Oufella, dans la lutte contre l’envahisseur portugais

et la préservation de l’intégrité territoriale du Maroc, relèvent les organisateurs.



Un parterre de chercheurs et experts participera à cette rencontre, dont le programme comporte plusieurs conférences, une exposition photographique des cités et monuments portugais au Maroc et une visite de terrain à plusieurs sites et monuments historiques saâdiens et portugais, encadrée par l’universitaire marocain Houcine Afa.

Communautés israélites

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a donné ses très Hautes instructions au ministre de l'Intérieur pour l’organisation des élections des Instances représentatives des communautés israélites marocaines, non tenues depuis1969, indique vendredi un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Sa Majesté le Roi a demandé également au ministre de l’Intérieur de veiller dorénavant au respect de la périodicité du renouvellement de ces instances conformément aux dispositions du Dahir du 7 mai 1945 relatif à la réorganisation des comités de communautés israélites, selon la même source.

​Sommet de la Méditerranée

Le Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée, se tiendra à Marseille ces 23 et 24 juin 2019, a annoncé vendredi le ministère français des Affaires étrangères. Il s’inscrit dans le cadre du Dialogue 5+5 Méditerranée qui réunit cinq Etats de la rive Sud de la Méditerranée (la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye) et cinq Etats de la rive Nord (le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et Malte).



L’Union européenne, l’Allemagne, mais aussi les organisations pan-méditerranéennes et les principales organisations économiques internationales présentes dans la région sont associés à cette initiative, a-t-on ajouté.