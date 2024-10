La première étape de la 2è édition des "Foulées féminines de la victoire" à Nador

11/10/2024

La ville de Nador accueillera, le 12 octobre, la première étape de la deuxième édition de l’événement sportif "Foulées féminines de la victoire", organisé par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), en commémoration de la Journée nationale de la femme.



Cette course, organisée sous l’égide du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la préfecture de la province de Nador et le conseil communal de la ville, verra la participation de filles et de femmes des différentes couches sociales, brandissant toutes le slogan "Je cours selon mes capacités", indique un communiqué de la Fédération.



L'organisation de cet événement sportif, qui vise à promouvoir le rayonnement touristique de la ville et à mettre en valeur ses potentialités dans divers domaines, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la FRMSPT tendant à stimuler la pratique du sport, devenu un droit constitutionnel, pour préserver la santé et créer une dynamique sportive, à travers les différentes régions du Royaume et enfanter une génération saine de futurs sportifs et sportives, ajoute la même source.



Cette course féminine de 3 Km partira de la place Amgala en passant par des monuments historiques de la ville, ce qui contribuera à rapprocher la société civile de son riche patrimoine et à l'inciter à le préserver et à le valoriser.



Lors de sa première édition, les "Foulées féminines de la victoire" ont attiré environ 60.000 participantes de diverses couches sociales et tranches d'âge, représentant plusieurs villes du Royaume, dont Nador avec 26.000 participantes.