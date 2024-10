La première édition du Congrès national de l’optique lunetterie, les 11 et 12 octobre à Rabat

12/10/2024

La Première édition du Congrès national de l'optique lunetterie (CNOL) se tiendra les 11 et 12 octobre au Centre d’Accueil et de Conférences de la Fondation Mohammed VI pour l'Éducation à Rabat, avec la participation d'experts de renommée nationale et internationale dans le domaine de l'optique et de la santé visuelle.



Organisé par Media Optique, en collaboration avec l’Association marocaine des opticiens et l'Association professionnelle nationale des opticiens marocains, cet événement qui coïncide avec la Journée Mondiale de la Vue, offre une plateforme de discussion, de sensibilisation et d'action concrète sur les enjeux majeurs de la vision au Maroc et dans le monde, indiquent les organisateurs dans un communiqué, notant que le CNOL se donne pour mission de mettre la santé visuelle au cœur des priorités nationales.



"Selon les dernières études, 20 % des enfants en âge scolaire au Maroc souffrent de troubles visuels non diagnostiqués. Face à ce constat alarmant, le CNOL 2024 axera une grande partie de ses conférences et ateliers sur l’importance du dépistage visuel précoce et sur les liens entre vision et réussite scolaire", précise la même source.



Au programme du CNOL 2024, figurent des conférences et des ateliers axés notamment sur "L'impact de la vision sur la performance scolaire", "Les innovations technologiques en matière de santé visuelle" et "Les stratégies de prévention des troubles visuels chez les enfants". De même, des ateliers interactifs seront proposés, ainsi que des formations dédiées aux enseignants sur les signes avant-coureurs des problèmes de vision chez les élèves.



Selon le communiqué, le CNOL se veut une plateforme d'échanges pour les professionnels du secteur et aussi une occasion unique de réseautage pour les professionnels de l'optique et de la lunetterie, ajoutant que les participants auront l’opportunité de rencontrer des fabricants de verres, de montures, de matériel optique, ainsi que des distributeurs et des experts en nouvelles technologies.



Des séances de réseautage et des afterworks permettront aux participants d’échanger autour des dernières innovations du marché, de créer des partenariats stratégiques et de renforcer la qualité des services de santé visuelle offerts au Maroc.



"Le Maroc, en tant que hub régional, occupe une place stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient", précise le communiqué, notant que le CNOL vise à renforcer cette position en développant une dimension africaine forte, rassemblant des professionnels de l'optique et de la santé visuelle issus de divers pays africains.



Et d'ajouter que cet échange permettra de partager les bonnes pratiques et de collaborer pour résoudre les défis communs liés aux soins visuels sur le continent.