La position de change des banques à plus de 3 MMDH

08/10/2021

La position de change des banques s'est établie à plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) durant la période allant du 23 au 29 septembre dernier, indique Attijari Global Research (AGR).



"Suite aux opérations de rachat de devises réalisées la semaine dernière par Bank Al-Maghrib au niveau du marché de change interbancaire, la position de change des banques reste excédentaire à plus de 3 MMDH. Rappelons que l'intervention de BAM a porté sur plus de 6 MMDH", indique AGR dans sa note hebdomadaire "Weekly Mad Insights - Currencies", relative à la semaine allant du 27 septembre au 1er octobre.



Les spread de liquidité du dirham résistent à des niveaux proches de la limite inférieure à -4,99%, ajoute la même source, précisant qu'à l'origine, les anticipations de reprise des flux imports devraient équilibrer le marché des changes interbancaire.



Compte tenu d'un effet panier, la parité USD/MAD franchit à la hausse le seuil de 9,0 dirhams, fait savoir la même source, notant que le dirham se déprécie, ainsi, cette semaine de 0,8% face au dollar dans un contexte où l'effet liquidité est quasi neutre.



Par ailleurs, et tenant compte des conditions de liquidité du marché des changes et de la hausse ponctuelle du dollar, les analystes d'AGR recommandent aux importateurs de temporiser dans l’attente d’un inversement de tendance de l’USD/MAD, rapporte la MAP.

"Notre scénario central anticipe un retour de la parité USD/MAD en dessous du seuil des 9,0 courant les 3 mois à venir", indiquent les analystes.



S'agissant des perspectives d'évolution du dirham, et compte tenu des conditions de liquidité sur le marché des changes interbancaire ainsi que des anticipations d’évolution de la paire EUR/USD, AGR a maintenu inchangées ses prévisions de la paire USD/MAD à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois.



Ainsi, selon la société de recherche, le dirham devrait s’échanger autour de 8,96 à horizon 1 mois et 2 mois. A horizon 3 mois, le dirham s’établirait à 8,97.

Comparativement au cours spot actuel, le dirham ressort en légère appréciation face au dollar à horizons 1, 2 et 3 mois. Face à l’euro, celui-ci devrait se déprécier sur les mêmes horizons.



Le dirham s’apprécierait face au dollar de 1,1%, 1,1% et 1,0% à horizons 1, 2 et 3 mois. La parité USD/MAD atteindrait 8,96, 8,96 et 8,97 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre un cours spot de 9,06.



Face à l’euro, le dirham se déprécierait de 0,8%, 0,8% et 0,9% durant les 3 mois à venir contre un cours spot de 10,49. La parité EUR/MAD devrait atteindre 10,58, 10,58 et 10,59 à horizons 1, 2 et 3 mois.