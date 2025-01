La politologue belgo-marocaine Fatima Zibouh désignée “leader bruxelloise de l'année”

28/01/2025

La politologue et entrepreneuse sociale belgo-marocaine Fatima Zibouh vient d'être désignée ''leader bruxelloise de l'année'' par le magazine Lobby.

Chaque année, la publication belge décerne des '’Lobby Awards’’ à des "leaders inspirants et bienveillants qui montrent le chemin à la communauté".



Le choix de Fatima Zibouh, qui co-porte le dossier de candidature de Bruxelles au titre de Capitale européenne de la culture en 2030, consacre l’attention particulière de la sociologue pour ‘’les sans voix, les mis à l’écart et les invisibles, ainsi que sa mission de créer des connexions entre les différents univers culturels et sociaux’’.



En attribuant ce prix à Mme Zibouh, le jury a voulu lui faire part de ‘’sa confiance et son encouragement pour faire de « Bruxelles 2030 » un succès national et international’’, a déclaré à la MAP François Didisheim, fondateur du magazine.



Selon lui, ‘’le fait que Fatima soit issue de l’immigration ajoute une dimension à cette confiance et représente une facette du développement que Bruxelles assume et doit assumer’’.



Pour Fatima Zibouh, ce prix représente une ‘’belle reconnaissance de mon engagement depuis plus de 20 ans pour Bruxelles et pour la Belgique, mais aussi un bel hommage pour mes grands-parents et mes parents venus du Maroc’’.



‘’Alors que nous venons de commémorer les 60 ans de l'accord bilatéral signé entre la Belgique et le Maroc, qui a permis l'arrivée des immigrés marocains, ce prix témoigne de la force de la contribution des enfants issus de cette immigration’’, a-t-elle relevé, se disant ‘’fière de pouvoir contribuer à renforcer les connexions entre les différentes communautés et les différents univers culturels et sociaux pour créer des synergies entre les groupes composant nos sociétés diversifiées’’.



Outre Mme Zibouh, le magazine a rendu hommage à l’action de nombre de personnalités belges dans plusieurs domaines. L’heptathlonienne Nafissatou Thiam et le cycliste Remco Evenepoel ont reçu le prix du "Proftivisme", un concept alliant positivité et art de vivre.



D’autres noms ont été récompensés par les prix du leadership, du leader économique de l'année, du leader artistique, des leaders flamands de l’année, de l'innovation ou de la révélation de l'année.