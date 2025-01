La plus grosse araignée à toile-entonnoir découverte en Australie

24/01/2025

Capturée près de Newcastle, au nord de Sydney (Australie), une gigantesque araignée à toile-entonnoir (ou Atrax robustus) a récemment été remise à l’Australian Reptile Park. Comme le rapporte le Guardian, ce mâle mesure 9,2 cm, ce qui en fait le plus gros spécimen jamais recueilli par l’établissement.



L’animal a été baptisé Hemsworth, en hommage aux trois frères Chris, Liam et Luke, qui font partie des acteurs australiens les plus célèbres de la planète. Il devance ainsi Hercules et Colosse, les deux autres spécimens offerts au parc, qui mesuraient respectivement 7,9 et 7,8 cm.



Les araignées à toile-entonnoir mâles font généralement entre 1 et 5 cm, ce qui montre à quel point Hemsworth se situe en dehors des normes. Les femelles sont habituellement plus grosses, mais leur venin s’avère six fois moins puissant, précise CNN.



Hemsworth va rejoindre le programme anti-venin du parc, lancé en 1981. Celui-ci consiste à traire des araignées à toile-entonnoir dans le but de concevoir des antidotes, et ainsi sauver des vies. Un programme efficace, puisqu’aucun décès n’a été recensé à la suite d’une morsure d’Atrax robustus depuis sa mise en place.