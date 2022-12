La plateforme des jeunes d'El Jadida, une structure au service du développement des projets des jeunes entrepreneurs

15/12/2022

Depuis sa création dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la plateforme des jeunes d'El Jadida ne cesse d'attirer les jeunes de la province qui souhaitent bénéficier de soutien et d'accompagnement afin de monter leurs propres projets.



Pour assurer la réussite de ces projets de développement, la plateforme offre un espace de travail de qualité pouvant accueillir, dans une première phase, près de 200 jeunes entrepreneurs, dans la perspective de son extension pour accueillir 400 jeunes.



A cet égard, ladite plateforme s’emploie à garantir tous les moyens de soutien susceptibles de lutter contre le chômage des jeunes, en mettant à la disposition de cette catégorie sociale des chefs d’entreprise, des experts et des formateurs en vue de répondre à leurs différents questionnements, tout en veillant à mieux les orienter et les accompagner tout au long du processus de création de leurs entreprises ou dans la recherche d'un emploi.



Cette plateforme a été mise sur pied en exécution des Hautes Orientations Royales visant à intégrer les jeunes dans le système économique du pays et ce, suite aux conventions conclues par l’INDH avec l'Association "Entrelles entrepreneures de Doukkala", le conseil communal d'El Jadida et l’Association "Act4Community" de Jorf Lasfar.



Depuis sa création, la plateforme a accueilli de nombreux jeunes porteurs de projets qui ont bénéficié d’une série de formations et d'un pré-accompagnement. Ainsi, le nombre des jeunes porteurs d'idées de projets a dépassé les 400, tandis que d’autres attendent toujours leur passage devant les commissions de sélection, de validation et de financement.



Dans une déclaration à la MAP, Maati Jabban, directeur de la société marocaine de développement de logiciels, d'équipements informatiques et de services "web", a estimé que cette plateforme représente une opportunité importante qui permet aux jeunes de réaliser et de développer leurs propres projets et d’assurer ainsi leur indépendance sur le marché du travail.



Il a expliqué que son projet vise le développement des programmes d’enseignement à travers la mise en application de la mémoire analogique, qui se caractérise par le stockage des informations pour une longue durée et permet la mémorisation des cours.



La Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a adopté le projet et autorisé le lancement du processus de production, a ajouté M. Jabban, soulignant que la société œuvre également pour la création de sites web et le développement des logiciels.



Dans une déclaration similaire, Rajaa El Qourchi, couturière, a indiqué avoir présenté et défendu son projet dédié à la couture devant une commission spécialisée avant d’avoir, in fine, son aval.



"Par la suite, j’ai suivi une formation de quatre mois au siège de la plate-forme des jeunes dans les domaines financier et de gestion", a-t-elle ajouté, affirmant avoir bénéficié de 60% du financement pour son projet.



De son côté, la directrice de la plateforme, Samira Nassif, a fait savoir qu'une commission veille au suivi et à l’accompagnement des projets et s’attache à offrir une série de formations qualitatives liées au renforcement des capacités des porteurs de projets et des chercheurs d'emploi dans des espaces appropriés, marqués par l’usage de la digitalisation et la proximité des jeunes en tant que catégorie cible, ainsi que par l’utilisation des nouvelles technologies accessibles via les téléphones portables.