La pièce théâtrale marocaine “Sta f sta ” primée en Jordanie

21/09/2021

La 19ème édition du Festival Sayf Azzarkae du théâtre arabe en Jordanie a pris fin samedi avec la cérémonie de remise des prix aux représentations théâtrales gagnantes, dont la pièce marocaine «Sta f sta». La pièce, écrite par l’auteur grec Dimitri Basatas et mise en scène par Anwar Hassani, a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, qui a été décerné à Fadwa Kaddouri. La pièce traite d’un ensemble de contradictions liées à la vie quotidienne de la société humaine, qui oscille entre pauvreté, besoin, aisance, surabondance, responsabilité et insouciance sous une forme comique. Elle évoque également la réalité du système capitaliste dominant et comment se fait la promotion de la mondialisation et la construction d’une culture à sens unique au détriment des cultures des autres peuples. Outre la pièce marocaine «Sta f sta», plusieurs autres oeuvres étaient en compétition pour les prix du festival, dont « Salib Wahd» d’Egypte, «Abssama Bismi Allah» d’Irak, «Diab Monfarida» de Tunisie, «Taratil thawrat nissae » de Jordanie, et «Kaltoum» d’Algérie. L’œuvre théâtrale tunisienne «Diab Monfarida» a raflé quatre prix (meilleur acteur dans un premier rôle et second rôle, meilleure actrice dans un premier rôle et meilleur éclairage), alors que la pièce jordanienne “Taratil thawrat Nissae” a remporté deux prix (meilleur texte de théâtre arabe et meilleure décoration). Le jury a décidé de retenir le prix de la meilleure représentation théâtrale complète, le prix de la meilleure mise en scène et le prix de la meilleure composition musicale, en sus du prix de la meilleure scénographie, en raison de la faiblesse des critères de ces récompenses. La pièce théâtrale «Charchouh» de la Palestine, qui était l’invité d’honneur du festival, ainsi qu’une pièce syrienne ont été jouées en dehors de la compétition théâtrale. En plus des représentations théâtrales, le programme du festival comprenait également des réflexions critiques et des ateliers de formation, dont l’atelier de préparation des acteurs qui s’est tenu tout au long des jours du festival.