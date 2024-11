La pièce chinoise "Returning Star" inaugure la 25ème édition des Journées théâtrales de Carthage

26/11/2024

La pièce chinoise "Returning Star", réalisée par Lemi Ponifasio, a inauguré la 25ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), dont la cérémonie officielle a eu lieu, samedi au Théâtre Municipal de Tunis.



Présentée en première mondiale, "Star Returning" se caractérise par l’usage d’effets visuels, divisant la scène en trois niveaux horizontaux, permettant aux comédiens de se rapprocher et de s’éloigner, d’apparaître et de disparaître lentement.



Au Théâtre de l’Opéra de Tunis, les comédiens chinois ont été en parfaite synergie avec la scénographie créée par les lumières, présentant des tableaux successifs, au rythme de chants individuels qui rappellent ceux chantés dans les montagnes de ce pays d’Asie et ceux d’autres horizons (“Tamawayt” du Moyen Atlas marocain).



La cérémonie d’ouverture officielle de cet événement culturel a été marquée par la présence de nombreux invités et de troupes théâtrales, dont la troupe marocaine “Nkoulou Action”, en lice pour les prix de cette 25ème édition avec la pièce “La Victoria”, réalisée par Ahmed Amine Sahel.



En ouverture de cette manifestation, le directeur de ces journées, Mounir Argui, a affirmé que ce rendez-vous culturel poursuit son parcours malgré les défis et difficultés, précisant que l’édition 2024, placée sous le thème “Le théâtre de toutes les résistances…l’art de la vie”, est une sorte de “cadeau” pour tous les participants et le public.



Outre "La Victoria", deux pièces de théâtre tunisiennes sont en compétition, à savoir "El Bakhara, Toxic Paradise" de Sadak Trabelsi et "Danse Céleste" de Taher Aissa Ben Arbi, ainsi que les pièces "L’amoureux" de Nabil Azer (Palestine), "Tnein Bel Lel" de Samer Hanna (Liban), "La maison d’Abu Abdallah" d’Anas Abdessamad (Irak).



Quant aux prix de la compétition officielle de cet événement culturel, les pièces en lice sont "Fin de partie" de Saïd Kabil (Egypte), "Entre deux cœurs" de Mohamed Youssef al-Mulla (Qatar), "Comment nous pardonner ?" de Mohamed Al-Amri (Emirats Arabes Unis), "A ceux qui gravissent les montagnes" d’Abde lssalam Qabilat (Jordanie), "Médecin après la mort" d’Ibrahima Sarr (Sénégal) et "Zone franche" de Migan Bardol (Bénin).



Le jury de la compétition officielle est présidé par l’auteur, poète et critique tunisien, Mohamed El Ouni. Dans la compétition officielle, cette édition décerne les prix “Tanit d’Or”, “Tanit d’Argent”, “Tanit de Bronze”, “Meilleur interprétation féminine”, “Meilleur interprétation masculine”, “Meilleur scénario” et “Meilleure scénographie”.