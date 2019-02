La petite blague de George Clooney

16/02/2019

Le bébé de Meghan Markle et du prince Harry devrait pointer le bout de son nez dans trois mois environ. George Clooney, proche ami du couple, qui était d'ailleurs présent à leur mariage avec sa femme Amal, est ravi quant à l'arrivée du royal baby. D'ailleurs, ce dernier a fait une petite blague concernant l'enfant du duc et de la duchesse de Sussex lors d'une interview accordée au magazine australien Who. En effet, l'acteur de 57 ans a révélé qu'il allait "apparemment" être le parrain du nouveau-né... avant d'avouer que ce n'était pas vrai. "Je suis père de jumeaux, c'est déjà assez à gérer", a-t-il ajouté, amusé.

Au cours de cette interview, George Clooney a également pris la défense de son amie Meghan Markle, pour qui il semble très inquiet. En effet, celui-ci n'approuve pas la façon dont elle est traitée depuis son arrivée dans la famille royale, et il n'a pas hésité à la comparer à sa belle-mère. "Elle est enceinte de sept mois. Elle a été diffamée, poursuivie, tout comme Diana. L'histoire se répète", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "Nous avons vu comment cela se termine", faisant ainsi référence à la mort tragique de la princesse dans un accident de la route, suivie par des paparazzis.