La pertinence du NMD mise en avant à Rabat par un haut responsable britannique

24/02/2022

L'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce au Maroc, Dr. Andrew Murrison, a fait valoir, lors d'une visite dans le Royaume, la pertinence du Nouveau Modèle de Développement (NMD) et le processus d'écologisation des économies marocaine et britannique.



"Evidemment, ce qui nous intéresse, c'est le Nouveau Modèle de Développement (du Maroc) et l'écologisation de nos deux économies", a-t-il déclaré lors d'une réception organisée mercredi à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Rabat.



A cet égard, M. Murrison a indiqué que "l'une des discussions que j'ai eues, et que je continuerai à avoir, est de voir ce que nous pouvons entreprendre dans les deux royaumes pour promouvoir nos économies vertes". Il a précisé que sa visite a pour but d'approfondir le dialogue avec des responsables gouvernementaux, entre autres, pour atteindre les objectifs tracés dans les accords d'association qu'il avait signés, en 2019, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Le responsable britannique a également tenu à saluer la tendance haussière des échanges commerciaux entre les deux pays, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup à faire" dans ce domaine. Par ailleurs, M. Murrison a fait part de son enthousiasme quant aux perspectives prometteuses d'avenir entre les deux royaumes. "C'est un grand moment pour mener ce travail et je suis vraiment enthousiaste quant à ce que l'avenir nous réserve", a-t-il dit.