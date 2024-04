"La personnalité marocaine, origine et interprétation", nouvel ouvrage de l'historien Tayeb Bayad

05/04/2024

"La personnalité marocaine, origine et interprétation" est l’intitulé d’un nouvel ouvrage de l'historien Tayeb Bayad, qui vient de paraître aux éditions "Bab Al Hikma" à Tétouan.



Ce livre de 91 pages représente un effort de recherche afin de mieux comprendre ce que l'auteur appelle "l'essence de l'expérience humaine vécue par ceux qui ont occupé cette aire géographique située au nord-ouest de l'Afrique pendant des siècles, se déplaçant et interagissant à travers les époques et les âges pour finalement se définir comme marocains".



Préfacé par le directeur de la bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat de Casablanca, Khalid Lahyani, cet ouvrage académique est réparti sur plusieurs chapitres intitulés "Naissance précoce et formation dans le long terme", "L'empreinte de l'Islam et le choc de la modernité", "L'ère de la dualité ou le Maroc des dualités", et "Entrevoir l’horizon ou ce que signifie être marocain".



Le livre se veut le prolongement d’un cour inaugural présenté par Tayeb Bayad à la bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat le 9 janvier 2024, fondé sur une méthodologie axée autour de cinq concepts.



Il s'agit des concepts dits de la "longue durée", élaboré par l'historien français Fernand Braudel, de la "frontière dans l'histoire" de l'historien américain Frederick Jackson Turner, de la "personnalité de base" de l'anthropologue américain Ralph Linton, de "l’habitus" du sociologue français Pierre Bourdieu, et du "nationalisme" de l'historien américain Boyd C. Shafer.



Ainsi, le livre traite de l'histoire et des particularités du Marocain, "cet être dont les restes ont été préservés par la terre de Jebel Irhoud et qui a subi des changements profonds à travers les temps, le transformant en un acteur influent dans son espace et interactif avec les autres civilisations émergentes", souligne l'auteur.

Tayeb Bayad est professeur d'histoire contemporaine à la Faculté des Lettres et des sciences humaines Aïn Chock à Casablanca.



Parmi ses publications figurent "La presse et l'histoire, éclairages interactifs sur les questions du temps présent" (2019), "Découverte de la Chine, voyage académique marocain en terre du dragon" (2022) et "Voyageurs marocains en Europe entre les 17è et 20è siècles, représentations et positions" (2022) et "Du rêve de révolution à l’espace des droits de l’homme : révélation de la mémoire et témoignage du document" (2023).