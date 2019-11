La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca dans le vert

13/11/2019

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 4 au 8 novembre 2019 sur une tendance haussière, ses deux principaux indices, Masi et Madex s'adjugeant respectivement 0,03% et 0,05%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a engrangé 11.578,68 points alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a totalisé 9.434,92 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) du Masi et du Madex affichent respectivement +1,89% et +2,19%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s'est hissé, entre le 4 et le 8 novembre, de 0,16% à 10.182,41 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,07% à 9.980,72 points, rapporte la MAP.

Contre-tendance, l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a cédé 0,10% à 910,75 points au cours de la même période.

Sur le plan sectoriel, 12 compartiments ont bouclé cette semaine en territoire positif, affichant des hausses allant de 0,21% et 0,31% pour "Mines" et "Sociétés de financement et autres activités financières sociétés" à +4,76% et +5,95% pour "Equipements électroniques et électriques" et "Sociétés de portefeuilles / holdings".

A la baisse, l'indice sectoriel "Ingénieries et biens d’équipement industriels" a dégringolé de 5,99% suivi des compartiments "Participation et promotion immobilières" (-3,25%) et "Loisirs et hôtels" (-3,12%).

Quant aux secteurs "Industrie pharmaceutique" et "Boissons", ils ont clôturé la semaine tout près de l'équilibre.

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 597,31 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à près de 2,3 MMDH.

Aux valeurs individuelles, la valeur "Delta Holding" a signé la meilleure performance avec une hausse de 6,06%, suivie de Fenie Brossette (+5,60%) et de Réalisations mécaniques (+4,84%).

En revanche, Delattre Levivier Maroc a cédé 7,52%, plus fort repli de la cote, après Résidences Dar Saada (-6,20%) et Rebab Company (-5,71%).

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank (24,18%), Taqa Morocco (15,29%) et Sodep Marsa Maroc (9,63%).