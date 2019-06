La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca dans le vert

19/06/2019

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 10 au 14 juin 2019 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,35% et 0,31%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 11.072,74 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 8.994,41 points.

Dans ces conditions, rapporte la MAP, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées respectivement à -2,57% et -2,58%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,47% à 9.934,68 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,27% à 9.532,35 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a progressé de 0,20% à 866,89 points.

Sur le plan sectoriel, 13 compartiments des 24 représentés à la côte casablancaise ont clôturé la semaine sous de belles couleurs, signant des performances allant de 6,38% pour le secteur de "Sylviculture & Papier" à 0,37% pour le secteur de la "Chimie".

A la baisse, l'indice sectoriel "Services aux collectivités" a lâché 2,23%, "Ingénierie & Biens d'équipement industriels" et "Électricité" ont accusé des pertes respectives de 0,53% et 0,52%.

La capitalisation boursière s'est chiffrée à 565,36 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à plus de 2,99 MMDH.

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre d'Eqdom (+12,79%), S.M Monétique (+9,98%) et IB Maroc.Com (+9,78%).

En revanche, SMI (-8,30%), Timar (-5,63%), Résidences Dar Saada (-2,79%) et Label Vie (-2,52%) ont signé les plus fortes baisses. Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib(22,07%), Attijariwafa bank (12,89%), Label Vie (9,68%) et Unimer (8,58%).