La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca dans le vert

18/02/2019 Libé

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 11 au 15 février 2019 en légère hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,08% et 0,17%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.384,56 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.251,32 points.

Dans ces conditions, rapporte la MAP, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à +0,18% et +0,20%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont pris respectivement 0,05% à 10.285,25 points et 0,06% à 9.798,10 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a avancé de 0,12% à 902,69 points.

Sur les 24 secteurs représentés à la côte casablancaise, dix ont terminé la semaine dans le vert, le compartiment du "pétrole et gaz" ayant pris 5,88%, signant la plus forte hausse sectorielle, suivi par la "sylviculture et papier" (+5,63%), les "loisirs et hôtels" (+4,56%) et la "chimie" (+1,99%).

A la baisse, le secteur des "boissons" a perdu -5,63%, pénalisé par la Société des boissons du Maroc (-7%), ramenant ainsi sa contre-performance depuis le début de l'année à -9,77%.

Les secteurs de ''l'industrie pharmaceutique", de la "participation et promotion immobilière", des "ingénieries et biens d'équipement industriels" et des "bâtiments et matériaux de construction" ont également clôturé la semaine dans le rouge avec respectivement -5,25%, -3,63%, -2,33% et -2,21%.

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 587,37 milliards de dirhams (MMDH) et la volumétrie globale de la semaine s'est élevée à environ 514,87 millions de dirhams (MDH).

S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Aluminium du Maroc (+9,88%), Involys (+8,18%), Total Maroc (+6,27%) et Afriquia Gaz (+5,65%).

En revanche, Sonasid '-9,75%), Stroc Industrie (-8,51%), Société des boissons du Maroc (-7%) et Ennakl (-6,29%) ont accusé les plus fortes baisses.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent BCP, AttijariWafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et Sodep-Marsa Maroc avec des parts respectives de 21,36%, 20,34%, 19,26% et 5,91%.