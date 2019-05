La perf d’Ayoub Id Omar

29/05/2019

Le jeune golfeur marocain Ayoub Id Omar, membre de l’équipe amateur de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), a réalisé une bonne performance aux Internationaux de France (Coupe Murat), qui se sont déroulés du 23 au 26 mai au Golf de Chantilly.

Non content de faire partie des 40 qui ont passé le Cut, d'un total de plus de 100 golfeurs engagés, Id Omar a fait mieux que se défendre puisqu'il a poursuivi l’aventure, en disputant les 2 derniers Tours, fait savoir la FRMG dans un communiqué.

Id Omar a terminé à une excellente 16ème place (75-73-71-73 : 292) d’un Tournoi remporté par le Français Charles Lancelet (71-72-71-66 : 280). Un résultat très encourageant à mettre à l’actif des efforts de formation de la FRMG.

Outre la France, la Hollande, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suède, l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, la Slovaquie, la Suisse et le Maroc avaient pris part à ces Internationaux.