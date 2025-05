La part du secteur informel dans la production nationale est passée de 15% en 2014 à 10,9% en 2023 : Plus d’unités, moins de poids économique : Plus d’unités, moins de poids économique

29/05/2025

En dépit d’une croissance en valeur absolue, la contribution relative du secteur informel à la production nationale a baissé entre 2014 et 2023, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).



Le chiffre d’affaires annuel du secteur informel est passé de 409,4 à 526,9 milliards de dirhams entre 2014 et 2023, ce qui correspond à une progression de 28,7%, note d’emblée le Haut-commissariat soulignant que cette hausse reste modérée avec un taux de croissance annuel moyen de 2,6%.



Par ailleurs, selon les résultats de l'Enquête nationale sur les unités de production opérant dans l'informel 2023/2024, «la production informelle a également progressé, atteignant 226,3 milliards de dirhams en 2023, soit une augmentation globale de 22,3%».



Cependant, le HCP note qu’en dépit «cette augmentation en valeur absolue, la part du secteur informel dans la production nationale hors agriculture et administration publique est passée de 15% en 2014 à 10,9% en 2023».



Bien que sa part ait légèrement diminué, passant de 34,7% en 2014 à 30% en 2023, le commerce demeure le secteur principal dans la structure de la production du secteur informel, poursuit le HCP relevant, en revanche, une progression significative des services qui ont atteint 24% en 2023 contre 18,6% en 2014.



Toujours selon le HCP, «le secteur du BTP se maintient de manière stable autour de 18,4%, contre 18,1% en 2014», ajoutant, par ailleurs, que la part de l’industrie dans la production du secteur informel a légèrement reculé, passant de 28,6% à 27,7%.



Dans l’industrie, les données recueillies montrent que « l’alimentaire gagne en poids (49,2% en 2023 contre 36,2% en 2014), au détriment du textile et habillement (16% contre 27,7%)», a fait remarquer l’institution relevant que les services sont dominés par le transport (37,2%) et la restauration/hôtellerie (29,4%).

Quant au commerce, il reste centré sur le commerce de détail (63,9%), et les travaux de finition renforcent leur place dans le BTP (57,1%).



En hausse par rapport à 2014 (103,34 milliards de dirhams), avec un taux de croissance annuel moyen de 3,06%, le secteur informel a généré 138,97 milliards de dirhams de valeur ajoutée en 2023, poursuit le HCP précisant que sa contribution à la valeur ajoutée nationale hors agriculture et administration publique est passée de 16,6% en 2014 à 13,6% en 2023.



S’agissant du commerce, il «reste le principal secteur contributeur (38,9% contre 43,1%), en recul, au profit des services (25,6% contre 19,9%) et du BTP (14,8% contre 14,3%) ». L’industrie voit de son côté sa part diminuer de 22,8 % à 20,8%.



Enfin, « la valeur ajoutée moyenne du secteur informel par UPI est de 68.499 DH, avec de fortes disparités : les 20% les plus productives concentrent 65,4 % de la valeur ajoutée totale», note le HCP.



Alain Bouithy