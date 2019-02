La parole poétique illumine le ciel de la 25ème édition du Salon international de l’édition et du livre

11/02/2019 Libé

Les visiteurs du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2019) de Casablanca ont été, vendredi soir, au rendez-vous avec la première soirée poétique qui a célébré la poésie et la puissance créatrice de la parole poétique. Initiée par le ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Maison de la poésie de Tétouan, cette soirée a été rehaussée par des lectures poétiques données par un parterre de poètes et de poétesses marocains et arabes.

Dans une déclaration à la MAP, la poétesse syrienne, Kholoud Charaf, a exprimé sa fierté de présenter ses poèmes devant le public marocain et d’être invitée dans un pays qui a donné naissance à des poètes de renom. Elle a, ainsi, mis en avant le rôle de la poésie dans le rapprochement des peuples, en faisant appel aux sentiments, soulignant que si la langue diffère d’un pays à l’autre, son objectif demeure le même : unir et lutter contre la haine et la violence.

De son côté, le directeur de la Maison de la poésie de Tétouan, Mokhliss Saghir, a indiqué qu’à l’instar des éditions précédentes la Maison de la poésie veille à organiser des soirées poétiques, en invitant des poètes de différents pays, notant que ces soirées sont l’un des moments forts pour les amoureux de la poésie. Le Maroc a été depuis toujours une terre de cultures qui a inspiré plusieurs poètes à travers le monde, a-t-il relevé, ajoutant que les poètes marocains se distinguent par leur touche spéciale et leur style unique.

Le public a été également gratifié d’un florilège de chansons orientales et andalouses interprété par le jeune Marocain, Hamza Labyad, qui avait remporté le titre de l’émission musicale “The Voice Kids”. L’organisation de ces soirées témoigne de l’ouverture de la Maison de la poésie de Tétouan sur les grandes manifestations culturelles dans une tentative de mettre en valeur la diversité et la richesse de la scène culturelle et artistique nationale et de rapprocher les générations montantes de la pratique poétique.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se tient du 07 au 17 février, connaît la participation de plus de 700 exposants représentant 40 pays, avec l’Espagne comme invitée d’honneur.