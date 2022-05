La parité USD/MAD stable à 9,99 un plus haut de 2 ans

13/05/2022

La parité USD/MAD était stable cette semaine à 9,99, soit un plus haut de 2 ans, selon Attijari Global Research (AGR). "À l'origine, un effet panier pour le MAD de -0,18% contrebalancé par un effet liquidité de +0,15%", explique AGR dans sa récente note "Weekly Mad Insight-Currencies", relative à la semaine allant du 02 au 06 mai 2022.



Le dollar s’est légèrement déprécié de 0,03% face au dirham sur une semaine mais reste à des plus hauts de 2 ans, poursuit la même source.



Les conditions de liquidité sur le marché des changes interbancaire se sont resserrées cette semaine avec des spreads de liquidité du MAD de -0,9% contre -1% une semaine auparavant, fait remarquer AGR, expliquant cette situation par des flux imports plus importants en cette période de l’année. La flambée des prix des matières premières à l’international a aussi contribué à la hausse des importations en devises et donc à l’appréciation du dollar face au dirham.



En tant que pays importateur net de pétrole, l'appréciation des prix des produits énergétiques à l’international rehausse les paiements du Maroc en devises. Une situation qui, selon les analystes d'AGR, induit des pressions sur les conditions de liquidité et sur le MAD à CT.



Face à la volatilité des devises, AGR préconise ainsi des stratégies de couverture flexibles à très CT.