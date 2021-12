La parité USD/MAD atteint un plus haut de 14 mois

02/12/2021

Le dirham s'est déprécié pour la quatrième semaine consécutive face au dollar, la parité USD/MAD progressant de 0,37% à 9,24 pour atteindre un plus haut de 14 mois, selon Attijari Global Research (AGR).



"Le dirham se déprécie pour la quatrième semaine consécutive face au dollar, et ce compte tenu d'un effet marché restrictif sur le MAD. Nous avons assisté cette semaine à une baisse significative des conditions de liquidité sur le marché interbancaire", souligne-t-il dans sa récente note hebdomadaire "Weekly MAD Insights – Currencies".



La position de change bancaire a reculé à 50 millions de dirhams (MDH) contre une moyenne hebdomadaire de 1,8 milliard de dirhams (MMDH) une semaine auparavant, fait savoir la même source. Le spread de liquidité entre le cours de référence du dirham et son cours central augmente de 30 points de base (pbs). Celui-ci s'établit à -4,59%, soit un plus bas depuis juin 2021. A l'origine de cette évolution, une reprise des flux import plus importante que les flux export, rapporte la MAP.



Dans un contexte de forte volatilité de l'EUR/USD, les analystes d'AGR recommandent d'adopter des stratégies de couverture à plus court terme. "Néanmoins, nous maintenons notre scénario central d'appréciation du MAD face au dollar sur les trois mois à venir", ajoutent-ils. Compte tenu de la baisse de la liquidité du marché des changes marocain et de la baisse des prévisions de l'EUR/USD, ces analystes ont ajusté leurs prévisions de l'USD/MAD à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois. Comparativement au cours spot actuel, le MAD ressort en appréciation face au dollar à horizons 1, 2 et 3 mois. Face à l'euro, celui-ci devrait légèrement se déprécier sur les mêmes horizons.



La monnaie nationale s'apprécierait face au dollar de 0,5%, 0,7% et 0,7% à horizons 1, 2 et 3 mois. La parité USD/MAD atteindrait 9,20, 9,17 et 9,17 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre une prévision initiale de 9,11, 9,12 et 9,12 sur les mêmes horizons et contre un cours spot de 9,24.

Face à l'euro, le MAD se déprécierait de 0,5%, 0,3% et 0,3% sur les 3 mois à venir contre un cours spot de 10,43. La parité EUR/MAD atteindrait 10,48, 10,46 et 10,46 à horizons 1, 2 et 3 mois contre 10,47, 10,48 et 10,48 prévus initialement.