La paire USD/MAD se déprécie de 0,57%

09/12/2024

La paire USD/MAD s’est dépréciée de 0,57%, durant la semaine du 25 au 29 novembre, passant de 10,06 à 10, après s'être maintenue au-dessus des 10 dirhams tout au long de la semaine, selon Attijari Global Research (AGR).



À l’origine de cette évolution, un effet panier négatif de 0,77% en lien avec le rebond de l'Euro cette semaine, explique AGR dans sa récente note "Weekly Mad Insights – Currencies", notant que l’effet marché ressort positif de 0,2%.



Les spreads de liquidité du Dirham se sont ainsi resserrés à -0,84%. La bonne tenue des flux export a permis de maintenir ces spreads en territoire négatif. Toutefois, ces derniers devraient se réajuster légèrement à la hausse à horizon 3 mois.



Et de relever que l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis ainsi que l’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine ont entrainé le déséquilibre du Dollar, notant que l'impact des mesures de hausse des tarifs douaniers de Trump sur l'économie et l'inflation reste incertain.



Les analystes d'AGR recommandent aux opérateurs de couvrir leurs opérations à horizon 3 mois, tenant compte des incertitudes et de la volatilité du marché des changes.