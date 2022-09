La paire USD/MAD atteint un plus haut de 20 ans

08/09/2022

La paire USD/MAD (dollar américain/dirham) a atteint un plus haut de 20 ans, ressort-il de la note "Weekly Mad Insights - Currencies" d'Attijari Global Research qui couvre la période du 29 août au 02 septembre.



"Le dirham se déprécie cette semaine face au dollar en lien avec un double effet panier-liquidité. La paire USD/MAD s'apprécie de 0,37% à 10,5870 en une semaine, soit un plus haut niveau jamais observé depuis 2002", indique la même source.



Plus en détail, l'effet marché ressort à +0,28% suite à un resserrement des conditions de liquidité. L'effet panier, quant à lui, ressort à +0,09% sous l'effet de l'appréciation du billet vert à l'international.



Malgré l'amélioration de la position de change qui passe en territoire positif, les spreads de liquidité affichent une hausse de +28 points de base (pbs) à 1,57% au terme de cette semaine. En effet, les investisseurs anticipent des flux imports plus importants à court terme (CT).



Aussi, AGR souligne que les craintes d'approvisionnement en énergie pèsent sur les perspectives de croissance en Europe suite à la coupure du gazoduc Nord Stream 1. Cette situation alimente la volatilité de la paire EUR/USD.



Dans ces conditions, les analystes d'AGR recommandent aux investisseurs de poursuivre leurs stratégies de couverture de leur risque de change sur des horizons CT.