"La nuit nous emportera", nouveau roman de l’écrivain et artiste Mahi Binebine

25/12/2024

"La nuit nous emportera" est l'intitulé du nouvel ouvrage de l’écrivain et artiste Mahi Binebine, paru récemment aux éditions Robert Laffont/Le Fennec.



Ce roman lumineux et tragique raconte l’histoire d’un petit garçon, d’une mère courageuse et d’un grand frère banni, dans les ruelles sans soleil de Marrakech, indique la Fondation Mahi Binebine dans un communiqué. À travers leurs destins croisés, l'auteur aborde les thèmes universels de la famille, de l’abandon et de la résilience.



"La nuit nous emportera" sera présenté samedi au Musée de la palmeraie à Marrakech, en présence de l'écrivain, fait savoir la même source. Auteur et artiste marocain de renommée internationale, Mahi Binebine est reconnu pour ses œuvres littéraires profondes et poignantes qui explorent les complexités humaines et sociales, souligne le communiqué.



Depuis ses premiers succès, il a su toucher ses lecteurs à travers des récits où se mêlent poésie, drame et réflexion sur le monde. Ses livres, traduits dans plusieurs langues, témoignent de sa capacité à dépeindre la réalité avec une sensibilité unique.



Né en 1959 à Marrakech, Mahi Binebine s’installe à Paris en 1980 pour y poursuivre ses études de mathématiques, matière qu’il enseigne pendant huit ans, avant de se consacrer à l’écriture et à la peinture. Plusieurs de ses romans ont été traduits en une quinzaine de langues. Il émigre à New York de 1994 à 1999. Ses tableaux font partie de la collection du Musée Guggenheim de New York, du Smithsonian National Museum de Washington, du Musée Pérez de Miami et de l’Institut du monde arabe de Paris, ainsi que de nombreuses collections publiques et privées.