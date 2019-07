“La nuit du caftan à Bamako”, une manifestation dédiée à la dimension panafricaine du patrimoine vestimentaire du Royaume

31/07/2019 Libé

La capitale malienne a abrité, dimanche soir, une grande manifestation culturelle baptisée "La nuit du caftan à Bamako", initiée par l'ambassade du Maroc au Mali en collaboration avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger.

Le coup d’envoi de l’évènement a été donné par Mme Keita Aminata Maiga, épouse du Président malien, en présence de Mme Ramatoulaye N’Dyae Diallo, ministre de la Culture, M. Ag Hammani, ancien Premier ministre, M. Amadou Thiam, ministre chargé des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile, et Mme Sanogo Aminata Malle, Secrétaire générale du gouvernement, apprend-on auprès de la chancellerie du Royaume à Bamako.

Des membres du corps diplomatique accrédité à Bamako ainsi que plusieurs personnalités du monde des affaires et de la culture ont également pris part à cet évènement qui a enregistré une présence massive de résidents marocains au Mali.

Les invités ont eu droit à un défilé de caftan haute couture, présenté par la styliste marocaine Zainab Kadiri qui, en plus de mannequins marocains, a fait appel à la contribution de mannequins maliens pour présenter sa collection dédiée à la dimension panafricaine du caftan marocain, ce qui a suscité l’émerveillement de l’audience.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, a mis en évidence l’importance de cette manifestation qui constitue un moment de partage en ce qui concerne ce patrimoine vestimentaire, espérant que d’autres initiatives suivront dans le même sens.

La soirée a été agrémentée par des séquences musicales animées par des chanteurs maliens représentant les régions du Centre, du Sud et du Nord du pays.

La dernière partie du défilé a été accompagnée par des chansons patriotiques d’artistes marocains qui magnifient les réalisations grandioses de S.M le Roi Mohammed VI durant les 20 dernières années.