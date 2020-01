La nuit de rêve de Jennifer Lopez à Los Angeles

18/01/2020

Quelle soirée pour Jlo. La superstar américaine était samedi soir à la cérémonie des Los Angeles Film Critics Association Awards (LAFCA). La chanteuse et actrice de 50 ans était nominée dans la catégorie «Meilleure actrice» pour son rôle dans «Queens», réalisé par Lorene Scarafia. Elle est repartie de L.A avec le trophée en main. Durant la soirée, elle n’a fait qu’attirer tous les regards, sublime dans une longue robe cyan au décolleté plongeant.

Elle a profité de la cérémonie pour passer un peu de temps avec les réalisateurs Gregory Nava et Pedro Almodóvar. «Super soirée avec ces deux légendes !! Gregory Nava, je t’aime au-delà des mots…tu m’as donné Selena [elle a joué dans le film Selena, sorti en 1997, ndlr], tu m’as placée dans mon tout premier film et la manière inébranlable dont tu as toujours cru en moi me touche et m’inspire pour être meilleure chaque jour», a-t-elle écrit sur Instagram en publiant deux clichés où elle prend la pose avec ces géants du cinéma.

«Pedro Almodóvar quel honneur de le rencontrer enfin !! Vos films m'inspirent depuis tant d'années ! Merci beaucoup pour votre travail incroyable et votre âme d'artiste», poursuit-elle en espagnol.

Jlo était quelques jours plus tôt au 31ème Festival international du film de Palm Springs, accompagnée de son fiancé, le joueur de baseball Alex Rodriguez, qui ne l’a pas lâchée durant leur passage sur le tapis rouge. Jennifer Lopez avait obtenu le prix d’honneur de la soirée pour son travail dans «Queens».