La nouvelle gare routière d'Es-Semara ouvre ses portes

06/01/2025

La nouvelle gare routière d’Es-Semara a ouvert ses portes, jeudi, accueillant ainsi l'ensemble du trafic des voyageurs, des autocars et des grands taxis, en vue d'améliorer les conditions d'accueil et de confort des passagers et garantir une gestion optimale des flux de voyages.



Cette nouvelle gare, dont l'inauguration s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, et les élus, s'inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau urbain de la ville d’Es-Semara, mobilisant une enveloppe budgétaire estimée à 12,2 millions de dirhams (MDH).



La nouvelle gare routière, qui se situe au pôle urbain "Rbeib", s'étale sur une superficie de 16.543 m², dont la superficie bâtie est de 1.063 m², tandis que les aménagements extérieurs s’étalent, quant à elles, sur une surface de 15.480 m². Cette nouvelle gare dont la gestion est confiée à la commune d’Es-Semara est dotée notamment de cinq guichets pour les billets, d’un espace d'attente, d’un parking, d'un poste de police, et d'une salle de prière, ainsi que des magasins, des cafés et des blocs sanitaires.



Faisant l’objet d’une convention multipartite entre la Direction Générale des collectivités locales, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, le Conseil provincial et la commune d’Es-Semara, cette infrastructure routière va permettre aux voyageurs et professionnels de bénéficier des meilleurs services dans le respect des conditions de sécurité.



Plusieurs voyageurs parmi les usagers de cette gare se sont félicités de l'inauguration de cette nouvelle gare routière équipée de commodités nécessaires, saluant la fluidité du mouvement au sein de cette plateforme et la disponibilité d'une flotte importante d'autocars. Pour leur part, les professionnels du transport routier ont été unanimes à affirmer que cette nouvelle gare permettra d’améliorer les conditions de travail et les déplacements des citoyens.