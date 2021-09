La note de conjoncture de la DEPF en six points clés

23/09/2021

Voici six points clés de la note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) du mois de septembre 2021​



1.Environnement international:

- Economie mondiale : poursuite de la reprise de l’activité à des rythmes variables à travers le monde. La croissance s’avère robuste en Europe et aux Etats-Unis, soutenue par des plans de relance massifs et par un déploiement plus large des vaccins. L’économie chinoise montre des signes d’essoufflement, impactée par la politique de "tolérance zéro" face à la pandémie et par des vulnérabilités dans le secteur immobilier.

- Zone euro : forte expansion de l’économie (5% en 2021 et 4,6% en 2022 selon les prévisions de la BCE). Les rythmes de croissance s’avèrent vigoureux chez les principaux partenaires du Maroc (France, Espagne).

- Euro: 1,17 dollar le 20 septembre, en repli de 4,2% depuis début juin et de 4,6% depuis début 2021. Pétrole : 74 dollars pour le baril du Brent le 20 septembre, en hausse de 44% depuis début 2021.



2. Tendances sectorielles:

- Secteur primaire: redressement notable de l’activité du secteur agricole, porté par le raffermissement des rendements de la majorité des cultures au titre de la campagne 2020-2021, plus particulièrement, la production céréalière (+221% à 103,2 millions de quintaux).

- Secteur secondaire: poursuite du redressement de l’activité, notamment au niveau des secteurs du BTP (ventes de ciment: +19,3% à fin août), de l’énergie électrique (production: +6,9% à fin juillet) et des industries manufacturières (production: +10,4% à fin juin, TUC :+10,4 points à 72,3% à fin juillet), parallèlement au maintien de l’évolution positive du secteur extractif (+2,5% à fin juin).

- Secteur tertiaire: atténuation de la baisse de l’activité du secteur touristique (arrivées: -11,4% à fin juillet) et du transport, conséquente à la réouverture progressive des frontières nationales à partir de la mi-juin, parallèlement à une amélioration soutenue de l’activité des télécommunications (parcs mobile : +8,2% et internet : +15,1% à fin juin).



3. Ménages & entreprises:

- Regain de vigueur de la consommation des ménages suite à l’évolution favorable des revenus liée à la réalisation d’une très bonne campagne agricole, la création de 215.000 emplois rémunérés au T2-2021, le redressement des crédits à la consommation (+1,1% à fin juillet) ainsi que la bonne performance des transferts des MRE (+45,6% à fin juillet) et l’évolution modérée de l’inflation (+1,1% à fin juillet). Reprise de l’investissement suite à la poursuite du redressement des importations des biens d’équipement (+13,3% à fin juillet), la hausse des recettes des IDE (+10,5% à fin juillet), la reprise de l’investissement budgétaire (+5,4% à fin août) et le regain de la dynamique de création des entreprises (+87% à fin juin).



4. Echanges extérieurs:

- Poursuite du raffermissement des échanges extérieurs à fin juillet 2021 qui retrouvent leur niveau d’avant crise, sous l’effet conjoint de la hausse des exportations (+23,2%) et des importations (+21%), engendrant une amélioration du taux de couverture de 1,1 point, avec toutefois un creusement du déficit commercial de 17,9%.

- Les avoirs officiels de réserve permettent de couvrir 6 mois et 24 jours d’importations de B&S.



5. Finances publiques:

- Allègement du déficit budgétaire de 6,9% suite à une hausse des recettes ordinaires (+11,6%) plus importante que celle des dépenses ordinaires (+7,2%) et ce, parallèlement à la hausse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor de 2,8%.



6. Financement de l’économie:

- Décélération de la croissance des crédits bancaires (+1,6% à fin juillet 2021), imputable au ralentissement des crédits au secteur non financier (+3%), plus particulièrement les crédits aux sociétés non financières (+0,8%) malgré l’accélération des crédits aux ménages (+5,6%). - Regain de la tendance haussière des indices boursiers Masi & Madex au cours du mois d’août 2021 avec +3,2% chacun par rapport à fin juillet 2021, ramenant leur performance à +12,5% et +12,2% par rapport à fin décembre 2020.