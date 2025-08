La natation marocaine présente au championnat du monde à Singapour

01/08/2025

L’information faisant état de l’absence du Maroc au championnat du monde de natation 2025 à Singapour est dénuée de tout fondement, tient à préciser, arguments à l’appui, la Fédération Royale Marocaine de Natation.



Le communiqué fédéral rappelle, à cet effet que le Maroc participe officiellement au Championnat du monde des sports aquatiques – Singapour 2025 avec une délégation sportive composée d’une sélection renfermant entre autres nageurs Sami Boutouil, Marouane Sabbata, Elias Fellaqi, Malak Miqdar et Imane Baroudi.



Pour sa part, le président de la Fédération, Idriss Hassa, est effectivement présent à Singapour dans le cadre d’une mission officielle visant à accompagner la délégation nationale et à assurer une représentation digne du Maroc dans cette compétition mondiale.



Il a participé également au Congrès de la Fédération internationale des sports aquatiques tenu à Singapour, qui a vu l’élection de Zouheir El Mofti, Secrétaire Général de la Fédération, au sein du Bureau exécutif de World Aquatics pour le mandat 2025-2029, lit-on dans le communiqué.



La Fédération, ajoute le communiqué, déplore la diffusion d’informations erronées par des personnes n’ayant aucun statut officiel au sein de la Fédération, et la propagation de fausses nouvelles sans vérification auprès de la source officielle, ce qui constitue un comportement irresponsable, nuisible à la natation nationale et au sport marocain en général.



L’instance fédérale réaffirme, par là même, son engagement ferme pour le développement de la natation au Maroc.



T.R