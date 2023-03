La mutuelle de la RAM certifiée ISO 9001 V2015 pour l’ensemble de ses activités

02/03/2023

La mutuelle de prévoyance et d'action sociale (MUPRAS) de Royal Air Maroc (RAM) vient d'être certificée ISO 9001 V2015 pour l’ensemble de ses activités.



"Dans un environnement en constante évolution, caractérisé par les Hautes Orientations et Instructions Royales relatives à la généralisation de la protection sociale et la couverture médicale, ainsi que par la dernière crise liée au Covid-19, la MUPRAS a décidé d’accompagner cette évolution et entreprendre les actions nécessaires afin d’anticiper et de s’adapter aux changements", indique-t-on dans un communiqué.



A cet effet, la MUPRAS a allié la conception avec l’expertise technique, et a capitalisé sur son expérience de plus de 70 ans, afin d’accomplir le choix volontaire du projet de mise en place du Système de Management de la Qualité (SMQ), et c’est avec fierté qu’elle annonce aujourd’hui l’achèvement du processus de certification suite à l’audit externe effectué les 13 et 14 février 2023, conduit par le bureau Veritas, souligne la même source.



Et d'ajouter qu'en conséquence, la MUPRAS devient la première mutuelle marocaine à décrocher la certification ISO 9001 V2015 pour l’ensemble de ses activités, rapporte la MAP.



L'obtention de cette certification vient couronner un travail de plus de 14 mois, durant lequel l’ensemble des instances de gouvernance et les collaborateurs de la MUPRAS se sont mobilisés pour ce projet volontariste et autour d’un objectif commun à savoir, performer au plus haut niveau la qualité des prestations, fluidifier les procédures, et rendre les activités plus efficaces pour les adhérents.



Elle vient confirmer aussi la volonté de la MUPRAS de préserver un niveau d’exigence élevé, tant dans son offre de valeur auprès de ses adhérents et partenaires que dans son mode de gestion et de fonctionnement.



Cette nouvelle étape importante dans le cheminement de notre mutuelle démontre sa capacité à évoluer continuellement pour offrir les meilleurs services à ses adhérents et identifier de nouvelles opportunités de développement.



En choisissant d'adapter son SMQ aux nouvelles exigences de la version 2015 de la norme ISO 9001, la MUPRAS réitère son engagement stratégique d’accroître durablement la satisfaction de ses adhérents et partenaires, à leur tête son partenaire stratégique Royal Air Maroc.



A cet effet, la MUPRAS s'engage à maîtriser et améliorer constamment le délai de remboursement des prestations, le délai de traitement des "Prise en charge" et des "Accords préalables", le délai de traitement des demandes et réclamations, ainsi que le développement des partenariats, et le nombre d’actions de prévoyance et d’assistance, précise le communiqué.