La musique traditionnelle cubaine ouvre à Rabat le bal du Summer Sound Festival

30/05/2025

Du haut de ses 79 ans, l'artiste cubain Eliades Ochoa, légendaire membre du Buena Vista Social Club, a ouvert le bal, jeudi soir à Rabat, de la deuxième édition du Summer Sound Festival.



Avec sa voix rugueuse et sa guitare à la main, l’artiste de talent a livré une performance mémorable, revisitant les grands classiques de la musique traditionnelle de Santiago, devant sa "famille de toujours”, selon les mots qu’il a lancés dès son entrée en scène.



Content de retourner au Maroc après plusieurs années d’absence, le chanteur a salué, au micro de la MAP, l’hospitalité marocaine "pleine de respect et d’amour" et s’est dit "ravi et heureux" de retrouver un public attentif, prêt à célébrer la musique.



Réunissant des familles, des enfants, des adolescents et des jeunes, le Summer Sound Festival, loin d’être un simple événement musical, représente une expérience résolument conviviale.



"Nous accueillons autant des familles, des jeunes et des gens un peu plus âgés", a relevé Louna Lehiani, responsable des événements chez Madaëf Sports & Events (MSE), initiateur de ce festival.



Dans une déclaration à la MAP, elle s’est réjouie du succès grandissant de cette manifestation, mettant en exergue l’ambiance intergénérationnelle qui fait la force du Summer Sound.



"Cette année, la programmation artistique est assez éclectique", a-t-elle précisé, citant la légende cubaine Eliades Ochoa, le Français Franglish ou encore le rappeur Ninho.

En parallèle des concerts, le festival propose aussi un espace gaming, un food court varié et des stands de créateurs marocains, faisant de l’événement une véritable fête, a-t-elle relevé.



Jusqu’au 31 mai, le Club Wifaq à Rabat accueille ce rendez-vous musical devenu incontournable pour lancer la saison estivale. L’événement s’adresse à un public large, curieux de découvrir une programmation riche dans un cadre verdoyant et festif.



Le festival, qui propose également un village gourmand et un marché de créateurs, comprend cette année des nouveautés telles que le concours "Summer Sound Studio", véritable tremplin pour les jeunes talents.



Madaëf Sports & Events (MSE) est un acteur de référence dans le secteur du sport et de l'événementiel au Maroc. Sa mission est de créer des expériences sportives, événementielles et de loisirs durables, conviviales et innovantes. Cette dynamique s'inscrit dans l'élan de développement du sport au Maroc, adoptant une approche créatrice de valeur et d'inclusion par le sport.

Bouillon de culture

Festival



La capitale économique du Royaume accueillera, du 13 au 20 juin, la 6ᵉ édition du Festival du film arabe de Casablanca, ont annoncé jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Cette nouvelle édition sera marquée par l'hommage rendu à deux grandes figures du cinéma arabe, à savoir l’acteur égyptien Ahmed Helmy, considéré comme l’un des visages emblématiques du 7ᵉ art grâce à ses performances remarquées au théâtre, à la télévision et au cinéma, ainsi que l’artiste marocain Younes Megri, membre du célèbre groupe "Les Frères Megri", et l’un des noms les plus brillants du paysage cinématographique marocain de ces dernières années.

Organisé par l’Association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et le Centre cinématographique marocain (CCM), le festival a accueilli, lors de ses précédentes éditions, une pléiade de stars du cinéma arabe, parmi lesquelles le réalisateur Khairy Beshara, les acteurs Dalia El Behairy, Fadi Abi Samra, Carmen Lebbos, le cinéaste tunisien Ridha Behi, ainsi que les comédiens Dawood Hussain, Hany Ramzy, et Khaled El Sawy, entre autres.